Cele două echipe și-au dat întâlnire la Sibiu în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Hermannstadt și Petrolul au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.



Tommi Jyry a deschis scorul în minutul 24 al confruntării. În actul secund, Ionuț Stoica a restabilit egalitatea chiar înaintea minutelor suplimentare (90') și a smuls punctul pnetru sibieni



Eugen Neagoe fierbe de furie după Hermannstadt - Petrolul: ”Ăsta e respect? Pentru ce muncim? Pentru ce? Avem VAR, nu avem VAR”



După meci, Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul prahovenilor, a vorbit fără menajamente despre arbitraj. Rareș Vidican a condus de la ”centru” partida din Sibiu.



”Faza cu Chică-Roșă și Stoica nici nu mai e de comentat. Ce să comentăm? Toții oamenii au văzut jocul și ce să mai comentez eu? Dacă tot vrem să discutăm, trebuie să discutăm corect de tot ceea ce s-a întâmplat. Vreți să mă duc la comisii să mă suspende? S-a văzut, meciul a fost televizat.



Avem VAR, nu avem VAR! Nimeni, nimic. (n.r. Deci a fost roșu la acea fază?) Nici nu are rost să discutăm. Mai clar nu se poate. Să judece corect din minutul 1 până în minutul 90+5, când a fost finalul jocului, dacă este să vorbim corect. Asta trebuie să facem.



E al treilea joc în care adversarii noștri au avut o singură șansă de a marca. În rest, nimic. Ăsta e fotbalul, dacă nu marchezi când ai ocazii. Vali Gheorghe și Hanca trebuiau să bage mingea în poartă. Au fost ocazii clare, dar mai contează asta?



Rămâne rezultatul. Sunt sincer, sunt supărat și sunt mâhnit de modul cum sunt tratat. Ăsta e respect? Pentru ce muncim? Pentru ce? Păi să facem dreptate!



Am pierdut două puncte mari pe care le-am avut în buzunar. Plecăm supărați acasă”, a spus Eugen Neagoe.

