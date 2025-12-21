Al-Hilal Omdurman e o echipă fără teren propriu, fără campionat intern și… fără vacanță!

Din cauza situației catastrofale din Sudan, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf s-a înscris, în acest sezon, în prima ligă din Rwanda! Asta după ce, în campania precedentă, echipa a evoluat în campionatul din Mauritania.

S-a ajuns aici, pentru că echipa trebuie să aibă meciuri oficiale, în mod regulat, în tentativa de a pregăti partidele care contează cu adevărat, cele din Champions League. Chiar dacă această competiție se va relua, abia pe 23 ianuarie pentru echipa lui Reghecampf, ea joacă acum, la foc automat, în prima ligă din Rwanda.

Reghecampf, urmează meciul cu… Gorilla FC!

De la începutul lunii decembrie, Al-Hilal Omdurman a ajuns la 6 meciuri, în 21 de zile, în Rwanda! Asta deși echipa a rămas fără cei zece internaționali, convocați la prima reprezentativă a Sudanului, pentru FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie) și pentru Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie).

Rămas cu un lot „subțiat“ și cu un program infernal, „Reghe“ s-a descurcat, totuși, onorabil. Bilanțul de până acum, în luna decembrie: 3 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri. Astăzi, după două eșecuri succesive în campionatul din Rwanda, Al-Hilal Omdurman a remizat cu Marines, scor 2-2.

Problema lui Reghecampf e că, în continuare, programul echipei sale va fi sufocant. Cu încă două partide, în decembrie și, atenție, cu zece meciuri, în ianuarie!

Acum, în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, echipa lui Reghecampf va întâlni… Gorilla FC (!), ocupanta locului 10 din 18 în prima ligă din Rwanda. De remarcat că Gorilla FC provine din orașul Kigali și evoluează pe… Pelé Stadium.

