S-a chinuit cu nationala! Hagi a trait meciul ca pe vremea in care JUCA pentru Romania! Imagini senzationale

Gica Hagi a urmarit meciul cu Suedia alaturi de prietenul Gica Popescu.

Daca fostul aparator a urmarit detasat partida, Hagi s-a consumat la maximum. 'Regele' s-a agitat permanent in scaun, si-a pus mainile in cap si a gesticulat, la fel ca pe vremea in care era jucator. Hagi a plecat trist de la meci. Nici Ianis nu l-a ajutat sa-si schimbe dispozitia. Intrat la pauza in locul lui Deac, Hagi Jr. n-a putut sa schimbe jocul Romaniei.