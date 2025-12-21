Campioana CS Dinamo Bucureşti, CSA Steaua Bucureşti şi CS Arcada Galaţi au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Unirea Dej - Dinamo 1-3



CS Dinamo Bucureşti a trecut de CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-18), condusă de Janis Eduards Medenis (20 puncte) şi Petar Premovic (19).

”VOLEI MASCULIN. 3 puncte câștigate la Dej! 💪🏻

Dinamoviștii au avut un meci destul de dificil împotriva Unirii Dej, dar cele 3 puncte se întorc în “Ștefan cel Mare”. Câteva momente de neatenție ne-au costat setul 3, dar băieții noștri s-au mobilizat și au câștigat setul 4 fără probleme‼️

Medenis și Premovic principalii marcatori, amândoi cu 19 puncte! Călin a avut și el un meci foarte bun cu 14 puncte realizate ( 3 ași, 7 puncte din atac, 4 blocaje.)

Felicitări băieți! Marți, 23 decembrie, de la ora 15:00, ultimul meci din acest an: DINAMO - CSM București, restanță din prima etapă.

HAI DINAMO! ⬜️🟥”, a postat la final campioana en-titre CS Dinamo București.

