CLASAMENT Dinamo și Steaua continuă cursa de urmărire a liderului-surpriză!

Dinamo și Steaua continuă cursa de urmărire a liderului-surpriză! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marile rivale din voleiul românesc se luptă acum din greu pentru titlu cu Zalău și Galați.

TAGS:
DinamoSteauacs dinamo bucurestiscm zalauarcada galati
Din articol

Campioana CS Dinamo Bucureşti, CSA Steaua Bucureşti şi CS Arcada Galaţi au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Unirea Dej - Dinamo 1-3

CS Dinamo Bucureşti a trecut de CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-18), condusă de Janis Eduards Medenis (20 puncte) şi Petar Premovic (19).

”VOLEI MASCULIN. 3 puncte câștigate la Dej! 💪🏻

Dinamoviștii au avut un meci destul de dificil împotriva Unirii Dej, dar cele 3 puncte se întorc în “Ștefan cel Mare”. Câteva momente de neatenție ne-au costat setul 3, dar băieții noștri s-au mobilizat și au câștigat setul 4 fără probleme‼️

Medenis și Premovic principalii marcatori, amândoi cu 19 puncte! Călin a avut și el un meci foarte bun cu 14 puncte realizate ( 3 ași, 7 puncte din atac, 4 blocaje.)

Felicitări băieți! Marți, 23 decembrie, de la ora 15:00, ultimul meci din acest an: DINAMO - CSM București, restanță din prima etapă.

HAI DINAMO! ⬜️🟥”, a postat la final campioana en-titre CS Dinamo București.

SCM U Craiova - Steaua 1-3

Steaua s-a impus în Bănie, 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-23) cu SCM ''U'' Craiova.

Svetoslav Ivanov (23 puncte) şi Alexandru Raţă (21) au fost cei mai buni de la Steaua, iar Strahinja Brzakovic (23 puncte) s-a remarcat de la gazde.

”🏐 VOLEI

❤💙 Victorie pentru echipa noastră în ultimul meci al anului. Steaua se impune la Craiova, 3-1, o partidă pe care a controlat-o autoritar. Băieții noștri au pierdut doar setul 2 pe fond de relaxare. Au condus acolo cu 16-12 și 18-16, dar craiovenii au întors jocul.

Apoi, elevii lui Marcelo Franckowiak au pus ordine în joc și au câștigat toate cele trei puncte. A cincea victorie consecutivă pentru roș-albaștri care, în eventulaitatea în care vor câștiga restanța de la Dej, cu Unirea, vor egala în fruntea clasamentului liderul SCM Zalău.

❤💙 În disputa de la Craiova, principalii realizatori ai Stelei au fost Svetoslav Ivanov 19 puncte și Alexandru Rață 14. Bravo, băieți! Forța, Steaua!”, a scris Steaua București.

CSM București - Arcada Galați 0-3

CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSM Bucureşti cu 3-0 (25-14, 25-20, 27-25).

În alt meci, CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti a câştigat dramatic de CS Rapid Bucureşti cu 3-2 (19-25, 25-27, 35-33, 25-18, 15-13), după 0-2 la seturi, scrie Agerpres.

David Runcan a reuşit 29 de puncte pentru Ştiinţa.

Cum arată Top 4 din Divizia A1 masculin

1. SCM Zalău 26 puncte (10 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 25 (10)

3. CSA Steaua Bucureşti 23 (9)

4. CS Dinamo Bucureşti 19 (9)

...

Foto: CS Dinamo București

VIDEO Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria și Ungaria la un loc
Omul care are mai mulți bani dec&acirc;t Rom&acirc;nia, Bulgaria și Ungaria la un loc
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
PAOK Salonic - Panathinaikos, &icirc;ncă un derby pentru Răzvan Lucescu!
PAOK Salonic - Panathinaikos, încă un derby pentru Răzvan Lucescu!
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui G&acirc;lcă din formula de start
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start
Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a &icirc;nceput măcelul! A &icirc;nscris și un puști de 18 ani
Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a început măcelul! A înscris și un puști de 18 ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă &rdquo;imposibilă&rdquo; pentru C&acirc;inii Roșii

Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă ”imposibilă” pentru Câinii Roșii

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare

Ce a apărut pe site-ul lui Tottenham după ce Radu Drăgușin a revenit după accidentare



Recomandarile redactiei
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, ACUM pe VOYO. Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui G&acirc;lcă din formula de start
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
FCSB - Rapid, de la 20:00! ECHIPELE DE START Derby-ul etapei de Superliga
Fotbalistul a confirmat negocierile cu FCSB: &rdquo;Am promis!&rdquo;
Fotbalistul a confirmat negocierile cu FCSB: ”Am promis!”
PAOK Salonic - Panathinaikos, &icirc;ncă un derby pentru Răzvan Lucescu!
PAOK Salonic - Panathinaikos, încă un derby pentru Răzvan Lucescu!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!