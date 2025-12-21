Campioana CS Dinamo Bucureşti, CSA Steaua Bucureşti şi CS Arcada Galaţi au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei masculin.
Unirea Dej - Dinamo 1-3
CS Dinamo Bucureşti a trecut de CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-18), condusă de Janis Eduards Medenis (20 puncte) şi Petar Premovic (19).
”VOLEI MASCULIN. 3 puncte câștigate la Dej! 💪🏻
Dinamoviștii au avut un meci destul de dificil împotriva Unirii Dej, dar cele 3 puncte se întorc în “Ștefan cel Mare”. Câteva momente de neatenție ne-au costat setul 3, dar băieții noștri s-au mobilizat și au câștigat setul 4 fără probleme‼️
Medenis și Premovic principalii marcatori, amândoi cu 19 puncte! Călin a avut și el un meci foarte bun cu 14 puncte realizate ( 3 ași, 7 puncte din atac, 4 blocaje.)
Felicitări băieți! Marți, 23 decembrie, de la ora 15:00, ultimul meci din acest an: DINAMO - CSM București, restanță din prima etapă.
HAI DINAMO! ⬜️🟥”, a postat la final campioana en-titre CS Dinamo București.
SCM U Craiova - Steaua 1-3
Steaua s-a impus în Bănie, 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-23) cu SCM ''U'' Craiova.
Svetoslav Ivanov (23 puncte) şi Alexandru Raţă (21) au fost cei mai buni de la Steaua, iar Strahinja Brzakovic (23 puncte) s-a remarcat de la gazde.
”🏐 VOLEI
❤💙 Victorie pentru echipa noastră în ultimul meci al anului. Steaua se impune la Craiova, 3-1, o partidă pe care a controlat-o autoritar. Băieții noștri au pierdut doar setul 2 pe fond de relaxare. Au condus acolo cu 16-12 și 18-16, dar craiovenii au întors jocul.
Apoi, elevii lui Marcelo Franckowiak au pus ordine în joc și au câștigat toate cele trei puncte. A cincea victorie consecutivă pentru roș-albaștri care, în eventulaitatea în care vor câștiga restanța de la Dej, cu Unirea, vor egala în fruntea clasamentului liderul SCM Zalău.
❤💙 În disputa de la Craiova, principalii realizatori ai Stelei au fost Svetoslav Ivanov 19 puncte și Alexandru Rață 14. Bravo, băieți! Forța, Steaua!”, a scris Steaua București.
CSM București - Arcada Galați 0-3
CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSM Bucureşti cu 3-0 (25-14, 25-20, 27-25).
În alt meci, CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti a câştigat dramatic de CS Rapid Bucureşti cu 3-2 (19-25, 25-27, 35-33, 25-18, 15-13), după 0-2 la seturi, scrie Agerpres.
David Runcan a reuşit 29 de puncte pentru Ştiinţa.
Cum arată Top 4 din Divizia A1 masculin
1. SCM Zalău 26 puncte (10 jocuri)
2. CS Arcada Galaţi 25 (10)
3. CSA Steaua Bucureşti 23 (9)
4. CS Dinamo Bucureşti 19 (9)
...
Foto: CS Dinamo București
