Cu mari probleme în defensivă, probeleme cauzate și de plecarea unor jucători la Cupa Africii, roș-albaștrii pregătesc mai multe improvizații în compartimentul defensiv.

Defensivă improvizată pentru FCSB la derby-ul cu Rapid

Echipa patronată de Gigi Becali va avea un singur fundaș central de meserie, Daniel Graovac. Alături de stoperul din Bosnia, în centrul apărării roș-albastre se va afla Mihai Lixandru.

În linia defensivă, nu apare în formula de start nici Risto Radunovic. Elias Charalambous l-a preferat în locul muntenegreanului pe Alexandru Pantea.

Daniel Bîrligea, care s-a refăcut după accidentare, va fi titular în derby-ul cu Rapid, iar pentru regula U21, FCSB mizează pe Mihai Toma.

Cum arată echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

