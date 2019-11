Romania inca poate ajunge la EURO! Cum ne calificam prin Nations League: posibili adversari pentru nationala

Romania a pierdut meciul cu Suedia si a ratat calificarea directa la EURO 2020 din preliminarii. In schimb, suedezii si-au asigurat biletele pentru turneul final de anul viitor.

Totusi, Romania inca mai poate ajunge la EURO 2020. Romania este calificata in play-off-ul Nations League. Cel mai probabil, Romania va juca semifinala cu in deplasare contra Scotiei sau Islandei. Daca ne vom califica in finala, cel mai probabil o vom juca pe teren propriu. In finala, putem juca impotriva Norvegiei, Israelului sau Ungariei.

Tabloul final al play-off-ului Nations League se va stabili dupa finalul preliminariilor EURO 2020. Barajele se vor disputa la finalul lunii martie, anul viitor.