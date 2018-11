OPINIE / Inseamna despartirea de Cahill inceputul sfarsitului pentru cariera Simonei Halep?

Accidentarea Simonei Halep ar putea fi mai serioasa decat se anuntase initial, iar procentele lui Cahill din castigurile romancei s-ar fi diminuat. Aceasta este o posibila explicatie pentru ruperea caloborarii.

Gabriel Chirea

Halep a anuntat ca, din 2019, va inceta colaborarea cu cel considerat cel mai valoros antrenor de tenis din lume, care a dus-o pe locul 1 WTA si a ajutat-o sa castige primul sau titlu de Grand Slam. Acesta era platit cu un salariu fix si cu procente din castigurile sportivei, iar plecarea ar putea anunta un declin in clasamentul WTA si o diminuare a castigurilor financiare pentru sezonul viitor.

De-a lungul carierei, Simona Halep a fost pregatita de Ioan Stan, Nicusor Ene, Daniel Dragu, Liviu Panait, Radu Popescu (in timpul junioratului), Firicel Tomai, Andrei Mlendea, Adrian Marcu (toti, in 2013), Wim Fissette, Victor Ionita si Thomas Hogstedt (toti, in 2014), Daniel Dobre (2017), Andrei Pavel (2017) si Darren Cahill (2015-2018). Australianul i-a fost recomandat de sponsorul tehnic care derula programul Adidas Player Development, dar colaborarea celor doi a continuat si dupa ce, la finalul anului 2017, compania franco-germana a refuzat sa ii prelungeasca contractul romancei, care era lider mondial si avea pretentii materiale superioare.

Vestea nu poate sa aduca nimic bun, in conditiile in care Cahill era unul dintre cei mai bine platiti antrenori de tenis din lume, castigand in ultimul an peste 1 milion de euro din contractul de colaborare cu tenismena romana. Cei doi s-au inteles aproape perfect, valoarea colaborarii celor doi a fost evidenta pentru ca Simona si-a imbunatatit multe aspecte ale jocului, a reusit sa-si controleze mai bine emotiile din timpul partidelor, a apelat si a beneficiat in multe randuri de sfaturile antrenorului pe parcursul momentelor nefavorabile din meciuri, a atins si s-a mentinut in pozitia de lider WTA mai bine de un an si a reusit sa castige primul trofeu de Grand Slam din cariera (Roland Garros 2018) si sa joace alte doua finale (Roland Garros si Australian Open, ambele in 2017).

Plecarea lui Cahill, la fel ca cea a lui Andrei Pavel, care a facut si el parte din echipa tehnica a Simonei, cand aceasta a atins pozitia de lider mondial in tenisul feminin, si care a ales sa lucreze cu Marius Copil (nr. 57 ATP), poate anunta ca problemele de sanatate ale sportivei sunt mult mai grave decat s-a preconizat initial. Hernia de disc lombara de care sufera ar putea necesita operatii complicate si Halep s-ar putea gasi in situatia de a urma o lunga perioada de recuperare, care ar impiedica-o sa participe la turneele unde se castiga puncte importante si bani multi. Specialistii contactati au fost de parere ca o hernie de disc poate fi corectata chirurgical in cazul unei persoane care nu face sport de performanta, dar in cazul unui tenismen, intr-un sport cu miscari repetative si explozive si cu o mare solicitare a spatelui, se poate ajunge pana la abandonarea carierei sportive. Medicii neurochirurgi au spus ca, in cel mai bun caz, sportivul isi va imbunatati starea de sanatate si nu va mai avea dureri insuportabile, dar nu va mai avea vigoarea de dinaintea operatiei, sau, in cel mai rau caz, ar putea sa fie nevoit sa abandoneze sportul de performanta.

Desi anunta un an sabatic, viitorul pare simplu pentru Cahill, el putandu-se orienta oricand catre sportivele Adidas din varful clasamentului WTA (Kerber, Wozniacki, Osaka, Muguruza, Wang, Kontaveit, Ostapenko), insa pentru Simona Halep se anunta vremuri foarte grele, atat din cauza pierderii antrenorului care a avut cel mai puternic impact asupra carierei sale, cat si prin semnalul negativ pe care il transmite aceasta ruptura despre starea sanatatii sale.