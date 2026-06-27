Manchester United a anunţat că Michael Carrick rămâne în funcţia de antrenor principal, noul contract fiind valabil până în 2028. Aceasta reprezintă și o recunoaştere a contribuţiei fostului mijlocaş la redresarea situaţiei echipei în mai puţin de jumătate de sezon.

Clubul din Manchester vrea mai mult în stagiunea următoare de Premier League, iar din acest moment va încerca să facă mutări importante.

Manchester United își retrage echipa U19 din EFL Trophy și National League Cup

Carrick, în vârstă de 44 de ani, a condus United la 11 victorii în 16 meciuri, inclusiv victorii împotriva echipelor Arsenal, Manchester City, Liverpool şi Chelsea, urcând pe locul al treilea în Premier League şi asigurându-şi un loc în Liga Campionilor din sezonul viitor.

Tocmai pentru că va juca în cea mai importantă competiție dedicată echipelor de club, Manchester United, prin stafful tehnic, a luat o decizie drastică! A hotărât să își retragă echipa sub 19 ani din două competiții, din EFL Trophy și National League Cup, pentru că aceasta va fi angrenată în UEFA Youth League.

UEFA Youth League, competiție importantă pentru Manchester United

Astfel, Manchester United vrea ca echipa sub 19 ani să performeze în competiția internațională și, în același timp, crede că e mai important ca tinerii jucători, pentru a avea mai multe șanse să arate cât mai bine, trebuie să se pregătească alături de echipa mare mai mult. Să nu mai acorde importanță și să se consume în EFL Trophy și National League Cup.

Astfel, Manchester United U19 va lua startul, în sezonul 2026-2027, în întrecerile Premier League 2, Premier League International Cup, Premier League Under-18, FA Youth Cup și UEFA Youth League.