Darren Cahill, Kim Clijsters și Andy Roddick îi țin partea Simonei Halep: ce le-au transmis organizatorilor turneului de la Wimbledon

Organizatorii turneului de la Wimbledon se confruntă cu o problemă delicată în stabilirea ordinii de joc a primelor meciuri ale ediției 2022. Întrucât Ashleigh Barty - campioana en-titre - s-a retras din tenis, britanicii trebuie să caute o înlocuitoare căreia să-i ofere onoarea de a juca primul meci pe Terenul Central, în turneul feminin.

Variantele de răspuns sunt Simona Halep - campioană în 2019 și indisponibilă în 2021, din cauza accidentării -, Iga Swiatek, actualul lider WTA sau Serena Williams, cea mai titrată jucătoare pe iarba londoneză, din toate participantele.

În această chestiune, Darren Cahill, Andy Roddick și Kim Clijsters consideră că Simona Halep merită privilegiul de a juca prima pe Terenul Central de la Wimbledon în 2022.

Yes , for sure she deserves to have that moment ! Although seeing Serena walkout on center court on day one would be incredible too .