BREAKING NEWS | Simona Halep a incheiat colaborarea cu Darren Cahill! Anuntul OFICIAL al celor doi

Numarul 1 mondial, Simona Halep, a anuntat in aceasta seara ca isi incheie colaborarea cu Darren Cahill, antrenorul australian confirmand la randul sau acest lucru. Despartirea vine din cauza unor probleme familiale ale lui Cahill.

"Iti multumesc foarte mult Darren Cahill pentru toata munca si pentru sprijinul incredibil din ultimii 4 ani. Am fost norocoasa sa te am alaturi si ce calatorie am avut impreuna. Iti doresc tie si familiei tale tot bine si sunt sigur ca ne vom vedea in curand" a scris Simona Halep pe pagina oficiala de Twitter.

Darren Cahill a fost primul care a facut anuntul: "As dori sa anunta ca eu si Simona nu vom continua parteneriatul in 2019 doar din cauza unor probleme familiale ale mele. Dupa multe ganduri si discutii si multi ani cu peste 30 de saptamani pe an departe de familie, am decis sa iau o pauza de 12 luni de la antrenorat pentru a-mi sprijini copiii care isi incep parti importante ale vietii.



Vreau sa-i multumesc Simonei pentru cei 4 ani incredibili. Intelegerea ei, personalitatea, etica muncii, generozitatea si profesionalismul au facut din a sta langa ea o placere. Este o tanara femeie cu clasa si o persoana pe care o respect enorm ceea ce este mai important decat orice rezultat obtinut.



Practic, am avut o slujba de vis si vreau sa-i multumesc ca a facut-o sa fie asa si pentru oportunitatea de a lucra alaturi de cineva atat de talentat si dedicat. Ii doresc lui Simo si echipei ei un succes continuu si abia astept sa o sprijin din exterior anul viitor.



Vreau sa-i mentionez si pe Theo Cercel, Andrei Cristofor si Virginia Ruzici pentru sprijinul lor, increderea lor, prietenia si munca grozava depusa de-a lungul timpului. In final, vreau sa le multumesc fanilor romani pentru sprijinul si pasiunea lor aratata fata de aceasta fata. Sunteti cei mai tari, serios. Va multumesc ca ati adoptat un asustralian ca pe unul de-al vostru in ultimii 4 ani si ca m-ati facut sa ma simt bine primit in tara voastra. Multumesc" a fost mesajul lui Darren Cahill.

