UTA l-a prezentat pe mijlocașul ofensiv Alexi Pitu, care a semnat cu „Bătrâna Doamnă” un contract valabil pentru sezonul 2026-2027.

Alexi Pitu, prezentat oficial la UTA

Angajamentul său poate fi prelungit încă un an, dacă va confirma așteptările conducerii arădenilor și ale antrenorului Adrian Mihalcea.

„Alexi Pitu (24 de ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană.

În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul/Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, se arată în comunicatul de presă emis de „Bătrâna Doamnă”, pe site-ul oficial.