OFICIAL Alexi Pitu a revenit în Superligă!

Alexi Pitu a revenit în Superligă! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Clubul de tradiție din Superliga României a confirmat transferul lui Alexi Pitu. 

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UTA l-a prezentat pe mijlocașul ofensiv Alexi Pitu, care a semnat cu „Bătrâna Doamnă” un contract valabil pentru sezonul 2026-2027.

Alexi Pitu, prezentat oficial la UTA

Angajamentul său poate fi prelungit încă un an, dacă va confirma așteptările conducerii arădenilor și ale antrenorului Adrian Mihalcea.

„Alexi Pitu (24 de ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană. 

În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul/Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, se arată în comunicatul de presă emis de „Bătrâna Doamnă”, pe site-ul oficial.

Pitu, un fotbalist promițător 

Alexi Pitu a evoluat în sezonul trecut pentru Velje BK, grupare din prima ligă daneză. A strâns în total 15 meciuri, șase goluri și o pasă decisivă în toate competițiile. 

În ianuarie 2023, Bordeaux a plătit către Farul pentru serviciile sale 2.000.000 de euro. Pitu a cucerit anterior Superliga, Cupa și Supercupa României alături de „marinari”. 

Alexi Pitu s-a remarcat în fotbalul românesc în special pentru tehnica sa de dribling, iar înainte de plecarea de la Farul și pentru execuții și pase decisive. 

  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Alexi Pitu pe Transfermarkt.
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