Pe cine ar urma sa antreneze Darren Cahill! Spune ca vrea sa stea cu familia, dar ar fi vorba despre o noua colaborare

Darren Cahill a anuntat ca nu o va mai antrena pe Simona Halep.

Anuntul a fost facut pe retelele de socializare, iar antrenorul australian a invocat motive familiale, anuntand ca nu va mai antrena pe nimeni in urmatorul an.

Totusi, dupa vestea data de Cahill, pe retelele de socializare au aparut zvonuri potrivit carora australianul ar urma sa-l antreneze pe Nick Kyrgios. Acesta din urma are, la fel ca si Simona in trecut, mari probleme la nivel mental. Avand in vedere ca Kyrgios este australian, nu ar mai fi o atat de mare problema pentru Cahill in ceea ce priveste latura familiala.

Mai mult, despre o eventuala asociere intre cei doi s-a discutat si in trecut. Specialistii in tenis prevedeau o buna colaborare intre Cahill si Kyrgios, considerand ca antrenorul este cel mai potrivit om pentru a-l aduce pe jucatorul australian in elita mondiala.

The Courier Mail din Australia scria ca Darren Cahill s-ar interga in echipa lui Kyrgios si l-ar putea ajuta sa-si puna in valoare potentialul, dupa ce i-a ajutat si pe Lleyton Hewitt sau Andre Agassi.