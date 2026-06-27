Partida Iordania - Argentina, din runda a treia a Grupei J de la Campionatul Mondial, va avea loc duminică, de la ora 05:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Argentina este deja sigură de calificarea în „16-imi”, în timp ce Iordania este deja eliminată de la Campionatul Mondial.

Messi, OUT din primul 11: „Altfel, aş fi evitat acest lucru”

Lionel Messi are un start excelent la Campionatul Mondial și este, înaintea meciurilor de duminică, golgheterul competiției.

Starul argentinian nu va juca însă din primul minut în ultima partidă a grupei, în urma deciziei anunțate de Lionel Scaloni a anunțat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Iordania că Messi va sta pe bancă și va intra în repriza secundă.

Antrenorul Argentinei a fost întrebat despre decizia în cazul lui Messi de Macaya Marquez, comentatorul veteran argentinian în vârstă de 91 de ani, iar Scaloni a explicat că dacă ar fi fost întrebat de altcineva ar fi evitat răspunsul.

"Îmi face plăcere că mi-aţi pus această întrebare şi vă mulţumesc că aţi venit.

Când am jucat pentru Argentina, nu m-am săturat niciodată să vă urmăresc. Aşa că vă voi răspunde la întrebare: Leo va fi pe bancă, dar răspund pentru că sunteţi dumneavoastră; altfel, aş fi evitat acest lucru. Va intra mai târziu (n.r. în repriza a doua)”, a spus Lionel Scaloni.

Enrique Macaya Marquez este la a 18-a participare consecutivă la Campionatele Mondiale.

Lionel Messi a jucat 80 de minute în primul meci de la Campionatul Mondial cu Algeria, când a marcat o triplă, iar în partida cu Austria a prins fluierul final.

Cinci goluri are starul lui Inter Miami la această Cupă Mondială.