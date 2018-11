"N-are rost sa incercam sa indulcim pilula!" Semnal de alarma tras de CTP dupa despartirea dintre Halep si Darren Cahill

Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep.

Antrenorul australian a invocat motive de familie si a decis sa rupa parteneriatul cu romanca, exact dupa cel mai bun sezon al Simonei Halep.

Cristian Tudor Popescu a comentat decizia atrenorului si a explicat cat de mult inseamna acest lucru pentru Simona Halep!

"Este o veste proasta. N-are rost sa incercam sa indulcim pilula. Nu stiu cati dintre admiratorii, dintre suporterii mai vechi sau mai noi ai Simonei Halep stiu si inteleg importanta exceptionala a muncii lui Darren Cahill in acesti ani cu Simona. Plecarea lui Darren Cahill face foarte dificila inlocuirea lui de catre Simona. Darren Cahill este probabil cel mai bun antrenor din lume in momentul de fata", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

Acesta a continuat, explicand ca Simona trebuie sa reuseasca sa gestioneze bine "zestrea" pe care i-a lasat-o Cahill.

"Va fi foarte greu pentru Simona sa gaseasca un inlocuitor pentru Darren Cahill, care sa se apropie de valoarea acestuia din punct de vedere profesional si uman. Darren ii lasa o zestre Simonei, una de achizitii tehnice, tactice, de control emotional si de capacitate de a se stapani pe sine pe teren. Sa vedem cum va reusi Simona sa gestioneze aceasta zestre, pentru ca ea are momente in care e foarte puternica, asa cum am vazut-o in acest an, in atatea meciuri, extrem de grele, dar are si momente in care isi pierde concentrarea, determinarea, deviaza de la linia pe care s-a aszat cu atata succes impreuna cu Darren Cahill", a continuat CTP.