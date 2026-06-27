Marcelo Bielsa, furios după eliminarea-șoc a Uruguayului

„Orice contribuţie din partea unui antrenor care lucrează de trei ani este lipsită de sens dacă nu obţii rezultate: locul patru în calificări (în zona sud-americană) a fost lipsit de valoare, locul trei în Copa América a fost lipsit de valoare şi, evident, nu trebuie să comentez acea performanţă”, a declarat antrenorul argentinian într-o conferinţă de presă. Va fi „o perioadă care nu va fi lăsat nimic în urmă”, a insistat el, cu capul plecat.

Bielsa acceptă toate criticile cu uşurinţă. Potrivit lui Bielsa, „întrebările nu caută răspunsuri, ci mai degrabă descarcă toată dezamăgirea eliminării pe mine, cel responsabil”.

Pentru această Cupă Mondială, „am jucat pentru a obţine şapte puncte şi am obţinut două”, a afirmat el, în ciuda „unui grup de jucători de calitate”. „În ciuda muncii, efortului şi dăruirii, nu am reuşit”.

Când a fost întrebat despre titularizarea portarului Fernando Muslera, care făcuse deja greşeli în timpul acestei Cupe Mondiale înainte de ultima sa greşeală de manevră împotriva Spaniei, Marcelo Bielsa a declarat: „Când am luat decizia de a-l titulariza pe Muslera, am făcut-o foarte bine.” „Este un portar care venea după un an magnific şi este un jucător cu o personalitate foarte puternică şi mult caracter”, motiv pentru care „am luat decizia să-l păstrez şi să nu-mi retrag încrederea în el”, a spus el.

La pauză însă, Bielsa l-a înlocuit pe Muslera, la cererea jucătorului, cu Sergio Rochet. „Nu a fost decizia mea, el a luat-o singur”, a subliniat antrenorul, scrie News.ro.