Nicolae Stanciu nu a mai evoluat în campionatul României din 2016, de când a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 11 milioane de euro. După clubul belgian, a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three TOwns, Damac, Genoa și Yingbo.

Ce nebunie! Nicolae Stanciu poate reveni în Superliga: ”Cel mai mare salariu din lot”

Potrivit trumedia.ro, ”U” Cluj negociază cu Nicolae Stanciu pentru revenirea fotbalistului în România. La mijloc ar fi vorba despre un salariu consistent și bonusuri mari.

Cu Stanciu a luat legătura și Alexandru Chipciu, unul dintre veteranii care sunt legitimați la clubul ardelean. Sursa anterior menționată a evidențiat că toată lumea de la Cluj își dorește transferul, inclusiv edilul Emil Boc.

”Se discută intens pentru că este foarte dorit. A vorbit și Chipciu cu el. I se oferă cel mai mare salariu din lot, i se oferă și bonusuri mari. Îl dorește toată lumea, inclusiv primarul”, spun sursele pentru Trumedia.

În România, Nicolae Stanciu a jucat pentru Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. La naționala României, mijlocașul a bifat 87 de selecții și și-a trecut în cont 15 reușite.

Cifrele lui Nicolae Stanciu