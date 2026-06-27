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Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, s-a declarat încrezător cu privire la faptul că lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” vor fi finalizate la termenul de 19 ianuarie 2029.

Argumentul lui Ionuț Popa

Popa și-a susținut punctul de vedere, subliniind că prima etapă a demolării vechii arene a fost finalizată cu o lună mai devreme.

„Fără probleme! (n.r.- că stadionul o să fie gata în 2029). Oricum, ei demolarea în etapa 1 au încheiat-o mult mai devreme decât era termenul prevăzut. Au terminat cu o lună mai devreme.

Noi suntem în etapa 2 acum și din ce am citit și ce am înțeles și eu cam în august a comunicat CNI că se reiau lucrările pe șantier”, a spus Ionuț Popa, în exclusivitate, pentru Sport.ro.

Lucrările pentru Arena Multifuncțională Dinamo au fost reduse semnificativ în ultimele luni. Astăzi, la patru luni de la începerea oficială a demolării, nu se întâmplă nimic pe șantier.

Compania Naționala de Investiții (CNI) a emis, recent, un comunicat de presă prin care a estimat că activitatea pe șantier va fi reluată în luna august.

Comunicatul emis de CNI

„În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. (…)

Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. (…)

Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. (…)

Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic.

Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. (…)

CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. (…)

La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor”, a transmis CNI, potrivit prosport.ro.

Noul stadion al lui Dinamo, un proiect promițător

Pe noua arenă din „Ștefan cel Mare” va evolua și prim-divizionara FC Dinamo, nu doar clubul sportiv al Ministerului de Afaceri Interne.

Stadionul va avea o capacitate de 26.217 de locuri. Costul total estimat al arenei este de 117 milioane de euro.

Noua casă a lui Dinamo va fi omologată de către UEFA și va avea dotări ultramoderne. Printre ele se numără: