De ce s-a rupt relația Kopic – Dinamo. Scenariul lui Dănciulescu

Ionel Dănciulescu, fost jucător al lui Dinamo între 2002 și 2009 și între 2010 și 2013, își spune părerea despre plecarea antrenorului Zeljko Kopic, cel care i-a dus pe „câini” de două ori consecutiv în play-off.

„Kopic a făcut niște lucruri extraordinare. Din ce am văzut eu din exterior, e clar că a fost o ruptură la un moment dat între el și conducerea administrativă. Nu știu ce s-a întâmplat, care au fost cauzele, cum și în ce fel. Probabil au fost anumite greșeli și de o parte, și de de cealaltă. Poate că la un moment dat comunicarea nu a mai fost atât de de bună între cele două tabere. Dar, repet, Kopic a făcut niște lucruri extraordinare la echipă. E adevărat că ne doream cu toții mai mult. Și vorbesc acum din punctul de vedere al suporterului dinamovist. Pentru că anul ăsta chiar mă așteptam ca Dinamo să se bată la titlu, chiar a fost un moment prielnic”, este explicația lui Dănciulescu despre plecarea antrenorul croat.

Zeljko Kopic a venit la Dinamo pe 1 decembrie 2023 și a plecat pe 5 iunie 2026. El a condus echipa de pe bancă în 113 meciuri (Liga 1 și Cupa României), media punctelor câștigate fiind de 1,5 per joc (44 de victorii, 38 de remize și 31 de înfrângeri, golaveraj 143-118).

„În pauza competițională, nu s-au adus jucătorii potriviți”

„Danciu” crede că Dinamo s-ar fi putut afla în lupta pentru locul 1, pentru că existau destul de multe circumstanțe: „Eu am spus-o de cum a început campionatul și apoi aproape de terminarea turului: CFR-ul era într-o situație complicată, FCSB - la fel. Rapid, și ei cu probleme. Adică te băteai cu „U” Cluj și cu Universitatea Craiova. Dar în pauza aia competițională nu s-au adus jucătorii care ar fi trebuit să fie aduși, nu știu de ce, cum și în ce fel. Poate problemele au fost de ordin financiar, poate și pretențiile jucătorilor au fost mari. Și, în plus, știm cu toții că iarna e un pic mai greu să aduci fotbaliști buni”.

L-am întrebat pe fostul golgheter al „câinilor” și despre noul antrenor al echipei, portughezul Nuno Claro. „Deocamdată, nu trebuie să facem presupuneri, să îl analizăm. Hai să vedem cum va arăta echipa după câteva meciuri și atunci putem să ne pronunțăm. Trebuie să-l lăsăm să muncească în liniște. Are nevoie de susținere din partea conducerii și de sprijinul suporterilor. E foarte important acest sprijin, al suporterilor”, consideră actualul analist sportiv.