LIVE VIDEO România - Germania, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20 (LIVE pe VOYO, 13:30)

România - Germania, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20 (LIVE pe VOYO, 13:30) Handbal
Alexandru Hațieganu
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Campionatul Mondial de handbal feminin U 20 e transmis în România de VOYO.

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România U20 - Germania U20

România la Campionatul Mondial de handbal feminin U20

Fotografii: Federația Română de Handbal - Facebook

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România e deja calificată în Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin U20 din China, dar azi are încă un meci important în grupă, contra Germaniei, de la ora 13:30, în direct pe VOYO. Confruntarea face parte din Grupa C.

România a înregistrat până acum două victorii: 40-15 cu Canada și 30-28 cu Brazilia.

Victoria împotriva Braziliei a asigurat calificarea echipei naționale de tineret în runda principală a Campionatului Mondial U20. Spania și Coreea de Sud sunt adversarele României în grupa principală.

Mesajul lui Bogdan Voina, șeful FRH, înaintea startului CM de handbal feminin U20

"Astăzi începe Campionatul Mondial U20, așa că am un mesaj pentru fetele noastre. Bucurați-vă de acest moment și jucați cu încredere. V-ați împlinit visul și meritați din plin să fiți acolo. Reprezentați România și o generație care merită să viseze sus, așa că arătați pe teren tot ce ați construit în ultimii ani.

Este și primul meu mesaj pe care îl transmit aici după preluarea oficială a mandatului de președinte FRH, din urmă cu câteva zile. Cu atât mai mult mă bucur că ofer încurajările din această postură într-o zi specială pentru handbalul românesc și pentru viitorul lui.

Știu că avem foarte mult de muncă și multe lucruri de construit împreună, dar sper ca această vară și toate turneele finale ce vin în următoarea jumătate de an să marcheze începutul unui nou drum pentru handbalul nostru.

Mult succes, fetelor! Suntem alături de voi. Hai, România!", a transmis Bogdan Voina, pe 24 iu

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