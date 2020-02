Poza saptamanii: „tricolorele” ataca Euro 2020 si incearca sa fenteze coronavirusul

Componentele selectionatei Romaniei s-a fotografiat intr-un aeroport din Turcia cu masti medicale pe fata.

Selectionata feminina Under 19 a Romaniei se afla in aceasta perioada intr-un stagiu de pregatire in Turcia, pentru a pune la punct toate detaliile inaintea jocurilor de la Turul de Elita, ultima faza inainte de Euro WU19 din aceasta vara. Pentru aceasta deplasare, FRF l-a delegat pe Mihnea Marsilian Totan, team managerul lotului de senioare, pentru a le insoti pe fete in cantonamentul din Antalya. Cum pe Antalya Airport ajung in fiecare an aproape 20 de milioane de calatori, oficialii federali si staff-ul tehnic le-au instruit pe tinerele fotbaliste sa isi ia masuri de precautie pentru a evita imbolnavirea cu gripa sezoniera sau cu coronavirul, lor fiindu-le furnizate masti medicale, servetele umede igienice si tuburi cu lichid dezinfectant, iar perioada petrecuta in locurile aglomerate din aeroporturile prin care au trecut a fost scurtat. La începutul acestei luni, Turcia a evacuat 42 de persoane din orasul chinezesc Wuhan, epicentrul focarului si le-a tinut in carantina timp de 14 zile, in timp ce autoritatile au efectuat teste, iar tara aflata la intersectia Asiei cu Europa este un important hub de transport aerian, maritim, feroviar si rutier.

Cele 28 de formatii ramase in joc lupta pentru cele sapte locuri de la turneul final. Castigatoarele celor sapte grupe de la Turul de Elita, alaturi de gazda turneului final, Georgia, vor participa la Euro WU19 programat in perioada 21 iulie - 2 august. Adversarele „tricolorelor” vor fi selectionatele Olandei (7 aprilie), Scotiei (10 aprilie) si Islandei (13 aprilie), iar meciurile Grupei 1 se vor disputa in perioada 6-14 aprilie, in Olanda. In prima faza a grupelor, Romania a pierdut cu Franta (0-7), a remizat cu Slovacia (1-1) si a invins Macedonia de Nord (3-0), fiind a treia cea mai buna ocupanta a pozitiilor 3, in clasamentul dupa eliminarea rezultatelor cu ultima clasata.

Pentru acest prim cantonament de pregatire, in care selectionerul Florin Bugar va pune accentul pe pregatirea fizica, au fost convocate 20 de jucatoare:

Portari: Barbara Sandor (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Cosmina Rosu (Fortuna Becicherecu Mic)

Fundasi: Otilia Durla (Universitatea Alexandria), Larisa Grigore (Fortuna Becicherecu Mic), Mihaela Purcil (Heniu Prundu Bargaului), Cristina Beno (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Camelia Daneliuc (Independenta Baia Mare), Anna Biro (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Maria Boian (Zaragoza CFF/Spania), Alexandra Tunoaia (Hellas Verona/Italia)

Mijlocasi: Genoveva Rosie (Universitatea Alexandria), Madalina Tatar (Sport Lisboa e Benfica/Portugalia), Melisa Olariu (Piros Security Arad), Cristina Tudorache (Universitatea Alexandria), Claudia Pana (Heniu Prundu Bargaului), Roberta Dimulescu (Universitatea Alexandria), Ana Vladulescu (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Marinela Cotos (Independenta Baia Mare)

Atacanti: Bianca Ienovan (Fortuna Becicherecu Mic), Carmen Marcu (Universitatea Galati)