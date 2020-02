Risca sapte ani de inchisoare dupa ce s-a prefacut ca e infectat cu coronavirus intr-un metrou aglomerat! Reactia incredibila a pasagerilor

A crezut ca va reusi sa cucereasca internetul cu gluma lui.

Acum e acuzat de huliganism si risca pana la 7 ani de inchisoare. Un tanar din Tadjikistan s-a filmat in timp ce se prebusea in metroul din Moscova, sugerand ca ar fi infectat cu coronavirus. Barbatul a bagat autoritatile in alerta. Oamenii panicati de langa el l-au reclamat la politie. Reactiile pasagerilor confruntati cu un posibil caz contagios sunt incredibile!



Семь лет за розыгрыш (пускай и очень неудачный) может получить парень из Таджикистана. На видео он притворялся заболевшим коронавирусом и сеял панику в метро. Ранее его обвиняли в хулиганстве, теперь в хулиганстве по сговору. В общем, очень жесткий прикол вырисовывается pic.twitter.com/bGbi5iUJqF — Лента.ру (@lentaruofficial) February 18, 2020

