S-ar putea INCHIDE PORTILE in Europa League din cauza CORONAVIRUSULUI! Inter - Ludogorets s-ar putea juca fara suporteri

Dupa ce 4 meciuri din Serie A au fost amanate din cauza coronavirusului astazi, printre care si meciul lui Inter cu Sampdoria, oficialii lui Ludogorets se tem de deplasarea pe care echipa trebuie sa o faca joi pentru returul din Europa League.

Acestia au luat legatura atat cu UEFA cat si cu oficialii lui Inter pentru a afla in ce stadiu se afla situatia. Conform unui ziarist bulgarian, in jur de 600 de fani ai lui Ludogorets ar urma sa mearga la meci.

Daca situatia se inrautateste, meciul s-ar putea disputa cu casa inchisa.

