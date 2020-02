Italia, pusa la pamant de CORONAVIRUS! Meciurile din campionat sunt in pericol din cauza exploziei virusului din ultimele zile: mai multe partide au fost amanate

Campionatul din Italia este in pericol din cauza coronavirusului.

Coronavirusul a fost confirmat in 51 de cazuri in Italia si fotbalul este deja afectat din cauza epidemiei. 42 de meciuri din ligile inferioare si-au amanat deja toate etapele, spun cei de la Corriere dello Sport.

Echipa lui Vasile Mogos din Serie B, Cremonese, trebuia sa joace astazi in deplasare la Ascoli, insa partida a fost amanata din cauza epidemiei.

Cea mai afectata zona din Italia este Lobardia, unde au fost raportate nu mai putin de 39 de cazuri din totalul de 51. Toate meciurile care trebuiau sa aiba loc in imprejurimile zonei Lombardia sunt in pericol sa nu se mai joace, fiind luate in calcul si amanarea partidelor de Serie A.