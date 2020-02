Anunt de ULTIMA ORA din Serie A! Mai multe meciuri au fost AMANATE din cauza CORONAVIRUSULUI! Inter - Sampdoria NU se mai joaca ASTAZI

Prim-ministrul Italiei, Giuseppe Conte a anuntat vestea in cadrul unei conferinte de presa. Astfel toate evenimentele sportive care urmau sa se dispute in regiunile Veneto si Lombardy vor fi amanate din cauza alertei de coronavirus.

In serie A sunt amanate 3 meciuri care urmau sa se dispute astazi: Verona - Cagliari, Atalanta - Sassuolo si Inter Milano - Sampdoria.

Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari and Atalanta-Sassuolo (Serie A matches) will be cancelled tomorrow due to the Coronavirus emergency here in Italy. ???? #coronavirus #SerieA