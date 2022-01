OPINIE | Dacă vrea rezultate, Edi Iordănescu trebuie să găsească soluții pe aceste trei posturi

"Tot timpul va prima rezultatul. Dacă rezultatele vor fi cele pe care le aşteptăm, pe un fond bun vom putea în timp să construim şi un joc care să placă", a fost una dintre cele mai importante replici din prima conferință de presă a lui Edi Iordănescu în calitate de selecționer al României. Este o declarație foarte diferită de cea cu care Mirel Rădoi își începea mandatul, în 2019, când spunea că "vom încerca să jucăm cât mai sus și să nu ne apărăm în propria jumătate. Voi încerca să implementez filosofia mea de joc ofensiv".

Așezare în teren mai compactă

Cu stilul ofensiv al lui Rădoi, am câștigat câțiva metri în plus la poziționarea în teren și laude pentru impresia artistică, dar am pierdut calificarea la Euro 2020 și CM 2022 și am terminat pe locul al treilea în grupa din Nations League. A lipsit constanța și am trecut de la victorii cu Austria și Islanda la înfrângeri cu Armenia și Georgia. Abia pe final de mandat, fostul selecționer și-a dat seama că lotul nu îi permite să își pună în aplicare fantezia tactică și a decis să joace mai prudent.

Deși s-a spus că Rădoi a lăsat în urmă un lot deja conturat, pe care viitorul selecționer poate lucra liniștit, pentru a juca mai cinic, la rezultat și la siguranță, Iordănescu trebuie să modifice selecția, stilul de joc și atitudinea jucătorilor și să revină la evoluții mai previzibile, dar mai eficiente.

Fostul staff a experimentat mult, cu așezările 4-3-3, 3-5-2 și 4-2-3-1 printre preferate, dar care aveau puțină stabilitate defensivă. Ca să joace la rezultat, succesorul lui trebuie să aglomereze mijlocul terenului, adică să jucăm 4-4-2 (cu cel puțin un închizător), 4-5-1 (cu doi mijlocași defensivi) sau 4-2-3-1 (cu doi închizători clasici), dar și să aducă la națională jucători cu un gabarit mai mare și o disponibilitate la efort mai însemnată, să fie mai consecvent în selecție și în alcătuirea primului "11" și să lucreze obsesiv fazele fixe.

Avem portar, dar ne trebuie stabilitate în centrul apărării

De asemenea, pentru a juca la rezultat, Iordănescu trebuie să reconstruiască coloana vertebrală a naționalei. Dacă între buturi Florin Niță a jucat excelent și mai avem variante decente de rezervă, precum David Lazar (CSU Craiova), Cristian Bălgrădean (CFR Cluj), Ionuț Radu (Inter Milano), Mihai Aioani (FCV Farul), Andrei Vlad (FCSB) și Florin Iacob (UTA), plus alți câțiva goalkeeperi tineri din Liga 1, problema apare la jucătorii din fața portarului.

Noul selecționer trebuie să găsească un cuplu de fundași centrali stabil și omogen, pentru că Vlad Chiricheș împlinește 33 de ani în 2022 și e tot mai chinuit de accidentări, putând lipsi în momentele cruciale ale preliminariilor pentru Euro 2024 sau chiar la turneul final, în caz de calificare. În mandatul lui Rădoi, s-a întamplat rar (spre niciodată) ca selecționerul să trimită două meciuri la rând același cuplu de fundași centrali.

Soluția la îndemână este cuplul Ionuț Nedelcearu (Crotone) - Adrian Rus (Fehervar), jucători destul de tineri și dinamici, care au jucat împreună și la naționala de tineret și par pe aceeași lungime de undă, iar pe acel post mai pot evolua Andrei Burcă (CFR Cluj), Virgil Ghiță (FCV Farul), Alex Pașcanu (Ponferradina), Iulian Cristea (FCSB), Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa), Radu Drăgușin (Sampdoria), plus veteranii Valerică Găman (CSU Craiova), Cristian Săpunaru (Rapid), Dragoș Grigore (Rapid), Bogdan Mitrea (Sepsi) și Ionuț Larie (FCV Farul), dar alți jucători din Liga 1.

Ne trebuie închizători de meserie, nu mijlocași ofensivi reprofilați

Mai dificil pentru noul selecționer va fi să reconfigureze centrul linie de mijloc, acolo unde Rădoi i-a folosit ca mijlocași defensivi, în majoritatea meciurilor din mandatul său, pe Răzvan Marin, Nicolae Stanciu sau Alexandru Cicâldău, fotbaliști mult mai ofensivi decât cere postul și fără automatismele necesare funcției de "distrugător-pasator". Deși acesta este un rol fără strălucire, este foarte important și poate face diferența pe tabelă.

Pe această poziție, în anturajul naționalei se găsesc deja Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf), Alexandru Albu (Rapid) sau Alexandru Crețu (CSU Craiova), iar pe lista jucătorilor care pot oferi siguranță la mijlocul terenului mai pot fi trecuți Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Ovidiu Popescu (FCSB), Vladimir Screciu (CSU Craiova), Paul Anton (Ponferradina), Alexandru Mateiu (CSU Craiova), Paul Iacob (Chindia), Dragoș Albu (FCU Craiova), Marius Marin (Pisa), Tudor Băluță (Brighton), Nicolae Păun (Sepsi) sau Andrei Artean (FCV Farul).

După cum se vede, există soluții și postul poate fi acoperit ușor, iar, la nevoie, se poate apela chiar și de căpitanul Chiricheș, care pare să aibă calități și apetit ofensiv mai degrabă de mijlocaș decât de fundaș central.

Trebuie să găsescă un vârf mai mobil sau un cuplu complementar de atacanți

Însă, cel mai greu pentru Iordănescu va fi să găsească vârful de atac dispus să se sacrifice în interesul echipei, să fie primul care începe să facă faza defensivă și ultimul care o termină pe cea ofensivă. Ultimii jucători folosiți de Rădoi pe acest post, Denis Alibec, Claudiu Keseru, George Pușcaș și Jovan Markovic, nu traversează cea mai bună formă sportivă și sunt mai mult atacanți de careu, masivi și cu rază de acțiune mai redusă, care nu pot să acopere toată zona din ultima treime de teren, dar nici nu au marcat prea mult.

Dacă vrea schimbare și joc la rezultat, noul antrenor al "tricolorilor" trebuie să descopere un atacant de travaliu și viteză, pe modelul lui Daniel Nicolae la Euro 2008, să reprofileze un mijlocaș ofensiv în vârf sau să asambleze un cuplu de atac care să aibă calități complementare.

Pe lista de selecționabili se mai înscriu tinerii Denis Drăguș (Standard Liege), Louis Munteanu (Fiorentina), Ianis Stoica (FCSB), plus Florin Andone (Cadiz), sau se poate folosi un al doilea vârf, precum Alexandru Mitriță (PAOK), Andrei Ivan (CSU Craiova), Florin Tănase (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Alexandru Băluță (Akademia Pușkaș), Octavian Popescu (FCSB) sau orice alt mijlocaș ofensiv cu viteză, care poate completa un atacant masiv și poate rezolva un duel direct cu apărătorii adverși.

Are doar două luni la dispoziție până la primul meci

Edi Iordănescu are la dispoziție două luni, până la amicalele cu Grecia (25 martie) și Israel (29 martie), pentru a-și alege colaboratorii și a pune la punct lista preliminară cu jucătorii selecționabili, sistemul de joc și tactica, iar apoi ne putem contura imaginea de ansamblu despre cum vor arăta participarea la Nations League 2022-2023 și preliminariile Euro 2024 pentru "tricolori", dar și ce s-a învățat din mandatul lui Mirel Rădoi. Avantajul său e că deja cunoaște mulți dintre fotbaliștii selecționabili, cu care a lucrat la Pandurii, FCSB sau CFR Cluj.

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro

Sursa foto - @NationalaRomanieiOfficial