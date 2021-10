OPINIE | Gabriel Chirea, despre scandalul momentului: "Radu Drăgușin a creat un precedent periculos pentru FRF!"

Radu Drăgușin e un fotbalist român de 19 ani, care a jucat pentru Juventus în Youth League, la echipa secundă și patru meciuri la seniori, alături de Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiellini, Bonucci, De Ligt sau Chiesa, inclusiv într-o partidă cu Dinamo Kiev din Champions League. Dacă alți fotbaliști români au fost ajutați de selecționeri să își creeze un viitor la echipele de club sau să prindă transferuri importante, nu a fost și cazul lui Drăgușin, care nu a fost convocat la naționala de seniori, a jucat sporadic la U21 și a fost exilat mai mult la U19.

A cerut să fie lăsat să învețe pentru BAC și și-a pus federalii în cap

Conform impresarului Florin Manea, care îl reprezintă pe tânărul jucator, de vină pentru aversiune nu ar fi lipsa valorii sportive sau lipsa de caracter, ci antipatia de care agentul său s-ar "bucura" în birourile federale. Și totul ar fi plecat de la faptul că fotbalistul ar fi cerut, poate într-un mod perceput arogant, să nu participe la un stagiu de pregătire, pentru că voia să se pregătească pentru a lua BAC-ul. Dacă copilul e bun fotbalist, e sub contract cu un club important european, are 192 cm înălțime, e bine crescut și nu lasă școala pe plan secund (nota 9.16 la BAC), nu e bine. Fotbalistul român trebuie să fie mediocru, tatuat, frezat, tupeist, dependent și un pic semianalfabet, dar să îl accepte "famiglia".

În această vară, Drăgușin a cerut să fie lăsat să plece sub formă de împrumut la Sampdoria, echipă importantă din Seria A, unde să încerce să prindă mai multe minute, din moment ce la Juventus are de luptat pentru postul de stoper cu doi campioni europeni, Giorgio Chiellini și Leonardo Bonucci, cu internaționalul italian Daniele Rugani și cu un jucător de 85 de milioane de euro, Matthijs de Ligt. La Sampdoria are de asemenea o concurență serioasă, cu mai experimentații Maya Yoshida, Omar Colley, Alex Ferrari și Julian Chabot, dar are șanse să bifeze 10-15 prezențe în acest sezon. În vara viitoare se va întoarce la Juventus, club care îl deține până în 2025 și care a refuzat oferta de cumpărare definitivă a Sampdoriei, semn că are planuri de viitor cu fundașul român.

Stoichiță și Bratu nu par să îl simpatizeze în mod special

Până să apuce să vadă câte meciuri va juca Drăgușin în acest sezon, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, s-a apucat deja să declare că "Drăgușin s-a dus la Sampdoria, uite că nu joacă! Nu știu dacă a ales bine și el Sampdoria. El trebuia să aleagă altfel. Să fie el pilonul de rezistență, nu să fie plantat el lângă alții". Probabil că dezamăgirea în privința lui Drăgușin vine și din faptul că FCSB, clubul favorit al fostului antrenor, în pauzele meciurilor căruia a fost acuzat că a vorbit în vestiar, l-a ratat pe jucător, în 2020, înainte să ajungă la Juventus. Sau că impresarul său a spus public că fiecare echipă națională joacă în alt sistem de joc, după cum îl taie capul pe selecționerul respectiv.

Adrian Mutu, fostul antrenor al tineretului, nu i-a acordat prea multe șanse. Florin Bratu, noul selecționer U21, i-a transmis și el că "dacă nu joci la club, nu joci la națională". Nefăcând diferența între Juventus și Sampdoria și un club din Liga 1 e ca și cum nu ai face diferența între un război adevărat și pasul de defilare. În plus, Bratu ar fi trebuit să înțeleagă deja că nu a fost adus să facă rezultate "de carton" și să își creeze el un CV bogat, ci să descopere și să rodeze jucători pretabili pentru naționala de seniori. După ce am ajuns în semifinale la Euro 2019, dar nu am produs decât doi - trei jucători utili pentru reprezentativa mare, pare că vrem tinichele de pus pe perete, dar ocolim să căutăm "aurul".

Drăgușin și Daniliuc au creat precedente periculoase pentru FRF și echipele naționale

Într-o țară în care jucătorii convocați le cumpără selecționerilor mașini cu reducerea oferită de club, antrenorii sunt acuzați că fac lotul la echipa națională pe pile și interese, impresarii și patronii sunt suspectați că pun ștampila de aprobare pe lotul convocat și cota de transfer e superioară mândriei naționale, să refuzi venirea la lot ca să nu faci figurație e un precedent periculos. Așa cum a fost anormală situația lui Flavius Daniliuc, jucător crescut de Real Madrid și Bayern Munchen, care joacă acum la Nice, al cărui părinte a cerut să fie tratat civilizat de FRF și și-a direcționat copilul către naționalele Austriei, când nu a primit respectul cuvenit.

Austriacul Daniliuc și Drăgușin, curtat și el de naționalele de juniori ale Italiei, în trecut, sunt precedente periculoase pentru o țară care are mii de tineri fotbaliști talentați peste hotare și câteva sute dintre ei pot fi convocați la echipele naționale. Aceștia și-ar putea da seama că România are mai mare nevoie de ei decât au ei de România. Așa cum au conștientizat, în trecut, fotbaliștii Karim Adeyemi (Germania), Ikechi Anya (Scoția), Suf Podgoreanu (Israel) și Ajdin Hrustici (Australia), tenismenele Bianca Andreescu (Canada) și Emma Răducanu (Marea Britanie), baschetbalista Sabrina Ionescu (SUA) sau alte zeci de sportivi de excepție. Însă aceștia au doar un părinte român sau se înstrăinaseră din copilărie de țară.

Drăgușin arată mai mult patriotism pentru că nu ține locul ocupat în lot

Regula era, până acum, că dacă te convoacă "Mister" sau "Dom' Profesor" trebuie să vii în genunchi, ca să lâncezești pe bancă sau în tribună, dacă e nevoie, dar să arăți că ești de-al lor, să întorci și celălalt obraz, pentru că altfel nu mai pupi convocare. Se poate și fără plicuri, fără coloane strâmbe, fără pupat de mâini și fără compromisuri în România? Se pare că, pentru cei care au respect de sine, se poate. Așa cum patriotism poate fi considerat faptul că refuzi să vii la națională, dacă știi că nu poți ajuta România, decât să strângi 50 de selecții degeaba, mai mult pe tovărășie, miserupism sau intervenții. În acest moment, absența lui Drăgușin lasă să se vadă de zece ori mai mult curaj, caracter și patriotism decât ar fi arătat dacă venea la lot și accepta "Sistemul".

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro

Sursa foto - @sampdoria