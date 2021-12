OPINIE | Edi vs. Adi, duelul pentru banca naționalei. Absolventul conștiincios de Conservator vs. Lăutarul virtuoz

Mircea Lucescu, Cosmin Olăroiu, Gică Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu, Laszlo Boloni, Victor Pițurcă, Adrian Ursea, Costel Gâlcă și Mirel Rădoi, antrenorii propuși de fani și de presă să antreneze naționala în noul ciclu, au declinat deja oferta, au semnat contracte cu echipe de club sau sunt incompatibili să se integreze în actualul angrenaj al FRF. Pe lista lui Răzvan Burleanu și a lui Mihai Stoichiță au mai rămas doar Edi Iordănescu și Adi Mutu, reprezentanții a două categorii total diferite de caractere și de stiluri de antrenori.

Mutu, un fotbalist genial și neastâmpărat, dar un antrenor docil

După o selecție mai ceva ca pentru "Superstar" sau "Românii au talent", Federația a rămas cu doi finaliști. Primul este Adi Mutu, poate cel mai talentat și celebru fotbalist român din ultimii 20 de ani. Un atacant uriaș, care a jucat la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș, el are 77 de selecții pentru echipa națională și 35 de goluri pentru "tricolori", împărțind titlul de cel mai bun marcator român din toate timpurile cu Gică Hagi. Un fotbalist valoros și capricios, el este însă cunoscut în fotbalul mondial drept un rebel, pentru că a fost suspendat de două ori pentru dopaj, a consumat droguri și a participat la orgii, a fugit din cantonamente, a aplicat bătăi crunte și a "tocat" antrenori. Mutu are o scurtă experiență pe bancă, la FC Voluntari (2018), Al Wahda U21 (2018-2019), România U21 (2019-2021) și FCU Craiova (2021).

Pe cât de vanitos a fost ca jucător, pe atât de docil pare ca antrenor, subordonându-se perfect în sistemul FRF gândit de Mihai Stoichiță. Deși este lăudat pentru mandatul de la reprezentativa de tineret, el a obținut calificarea după ce Mirel Rădoi făcuse deja greul în jumătate de preliminarii, iar în ultimul meci a reușit un egal in extremis cu Danemarca, care a venit la Ploiești în vacanță. La turneul final am fost dominați copios de Olanda și Germania, cărora le-am smuls egaluri eroice, și am învins o echipă modestă a Ungariei, care a avut un om eliminat și căreia i-au lipsit cei mai buni jucători eligibili. La Tokyo, unde inițial trebuia să echipă pe bancă cu Rădoi, nu a mai făcut parte din delegația oficială a României, pentru că, conform Constituției din Japonia, persoanele care au fost depistate dopate și care vin în țară în calitate oficială, nu primesc viză de intrare. La ultima experiență de antrenor, a lăsat FCU Craiova pe locul 13, cu doar nouă puncte acumulate în 11 etape.

Iordănescu, un jucător mediocru, un antrenor meticulos și cu personalitate

De partea cealaltă, Edi Iordănescu nu a avut o carieră de fotbalist la fel de strălucită, fiind urmărit de greutatea numelui tatălui său și de o serie de accidentări serioase. El a fost legitimat la Steaua, Sportul Studențesc, Panionios, Focșani, Rapid, Rocar, Alki Larnaka, Petrolul și FC Vaslui. A urcat treptele meseriei de antrenor și a evoluat succesiv. Și-a început cariera de antrenor în 2010, fiind secund și interimar la FCSB și FC Vaslui, și-a obținut licența PRO în 2012, apoi a mers în Liga 3, la Fortuna Brazi, în 2013, pentru primul contract ca principal. În următorii opt ani, a lucrat la ASA Tg. Mureș, Pandurii Tg. Jiu, ȚSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB, câștigând un titlu de campion și două Supercupe cu clujenii.

Peste tot a construit meticulos echipe, a avut rezultate bune, a pacificat vestiarul cu metodele sale exigente de lucru, a adus stabilitate, a devoalat un caracter puternic și nu s-a înclinat în fața presiunilor conducătorilor. De la FCSB a plecat, după 12 meciuri, în care a obținut opt victorii, două remize și două înfrângeri, dintre care una la "masa verde", cu FC Voluntari, în optimile de finală ale Cupei României, fiind criticat de Gigi Becali pentru că nu face spectacol, deși fusese adus să redreseze rezultatele clubului și să revitalizeze evoluțiile vedetelor echipei.

"Finala" pentru banca naționalei: lăutarul virtuoz vs. absolventul conștiincios de Conservator

Lupta în doi pentru postul de selecționer nu putea aduce față în față doi oameni și doi antrenori mai diferiți. Mutu poate fi asemuit cu lăutarul virtuoz, care cântă din instinct și ridică în picioare Carnegie Hall din New York, dar nu e obișnuit să urmeze partitura și rigorile meseriei, iar Edi Iordănescu este asemenător cu absolventul sârguincios de Conservator, care a studiat intens ani de zile și poate nu este la fel de bun improvizator, dar care are pregătirea să fie și violonist, și compozitor, și dirijor, și director de filarmonică și ministrul al Culturii.

Acum totul depinde de FRF, care trebuie să hotărască clar ce vrea pentru următorul ciclu al naționalei, adică Euro 2024, CM 2026, Nations League 2022-2023 și 2024-2025: un antrenor care se are bine cu vestiarul și simte jocul din instinct sau un selecționer dur și corect, care construiește echipe meticulos și nu lasă nimic la voia întâmplării.

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro

Sursa foto - Facebook (@ADRIAN.MUTU.OFFICIAL.1010 / @FCSBOfficial)