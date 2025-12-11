GALERIE FOTO Sparta Praga, fascinată de Craiova: mesaj în ziua meciului cu Universitatea Craiova

Sparta Praga, fascinată de Craiova: mesaj în ziua meciului cu Universitatea Craiova Conference League
Universitatea Craiova - Sparta Praga va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.

Sparta PragaUniversitatea CraiovaConference League
Cehii se află deja în Craiova pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu echipa pregătită de Filipe Coelho, lăsată moștenire de la Mirel Rădoi.

Meciul dintre cele două cluburi va avea loc pe ”Ion Oblemenco” joi seară și va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Conference League.

Sparta Praga, fascinată de Craiova: mesaj în ziua meciului cu Universitatea Craiova

”Centrul istoric al Olteniei va fi locul de desfășurare al ultimului nostru meci în deplasare din faza campionatului”, a scris Sparta Praga pe rețelele social media în ziua meciului cu trupa din Bănie.

În clasamentul fazei principale, Universitatea Craiova se află pe locul 15 cu 7 puncte. În primele patru runde, oltenii au bifat două victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.

La fel și Sparta Praga, doar că cehii au un golaveraj mai bun, +3, cu cinci goluri marcate și două primite, în timp ce trupa din Bănie a înscris de trei ori și a primit tot atâtea goluri. 

