Cehii se află deja în Craiova pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu echipa pregătită de Filipe Coelho, lăsată moștenire de la Mirel Rădoi.



Meciul dintre cele două cluburi va avea loc pe ”Ion Oblemenco” joi seară și va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Conference League.



Sparta Praga, fascinată de Craiova: mesaj în ziua meciului cu Universitatea Craiova



”Centrul istoric al Olteniei va fi locul de desfășurare al ultimului nostru meci în deplasare din faza campionatului”, a scris Sparta Praga pe rețelele social media în ziua meciului cu trupa din Bănie.

