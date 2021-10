OPINIE | Gabriel Chirea, despre formula anti-Covid-19 a lui Mihai Stoica: "Un regim de slăbit, nu un medicament"

În timp ce sistemul medical este sufocat de numărul tot mai mare de infectări cu Covid-19 și de lipsa de personal și locuri la Terapie Intensivă, personalități din diverse domenii ies în față cu declarații aberante, cu rețete-minune sau cu minimalizări ale gravității bolii. Unul dintre ei este Mihai Stoica, managerul general al FCSB, care spune că a evitat să se infecteze cu noul coronavirus prin consum de suc de apio și avocado, o dietă verde și post de două zile pe săptămână.

Aproape 1.5 milioane de români s-au infectat, conform datelor oficiale, cu Covid-19, peste 42.000 dintre ei au decedat, iar milioane de doze de vaccin stau nefolosite în depozite, țara noastră găsindu-se la limita unei tragedii medicale și fiind rușinea Europei în privința combaterii pandemiei. Declarația oficialului FCSB nu își avea rostul, fiind la limita întocmirii unui dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, iar modul în care a fost primită de mass-media a fost total deplasată, jurnaliștii prezentând hazliu formula ca o rețetă secretă de succes.

Ca un fost pacient de boală cronică gravă, care s-a documentat bine în privința diverselor remedii naturiste / holistice, înainte de a începe tratamente agresive de chimioterapie și imunoterapie, trebuie spus că nu există regimuri alimentare care să vindece total și singure boli grave. Alimentația poate fi folosită pentru a ajuta tratamentele medicale, dar mulți pacienți care se puteau trata ușor cu medicamente și citostatice au murit cu zile, pentru că au crezut că sucurile de fructe, postul sau nucile le pot salva singure viața, după ce au citit articole tâmpite pe internet. De exemplu, Steve Jobs, care a decedat cu miliardele în cont, din cauza unui cancer pancreatic, care s-a complicat după ce fondatorul Apple a recurs la terapii medicale alternative și a întârziat tratamentul medical peste un an de zile.

Rețeta managerului fecesebist, care va fi probabil, urmată de mulți nehotărâți, nevaccinați sau anti-vaxxeri, va face mai mult rău decât bine. Rețeta, singură, i-a dat lui Stoica o stare de bine și un control al greutății, fiind reomandată pentru un "echilibru acid-alcalin si al pH-ului" în corp, dar faptul că nu a suferit o formă gravă de Covid se datorează, probabil, factorului genetic, purtării măștii sau evitării locurilor aglomerate, vârstei, dezinfectării mâinilor sau suprafețelor și norocului. Iar "fastingul" său, luat din cine știe ce rețetă a vreunui guru asiatic, este practicată de babele noastre de la țară de mii de ani, care țin post și câte o săptâmână legată, iar Covidul a făcut ravagii prin satele românești. În plus, imunitatea nu e ceva de sine stătător, pentru ameliorarea căreia să iei pastile sau alimente, ci este un sistem complex alcătuit din sute de factori interni și externi care trebuie să se găsească într-un echilibru aproape perfect.

Așa că, dacă nu v-ați vaccinat, nu vă luați după un om de fotbal. Ascultați-l când vorbește de tactică și prestația fotbaliștilor sau distrați-vă în urma declarațiilor acide, dar el nu vă poate ajuta dacă ajungeți în spital, în stare de semicomă, cu plămânii blocați și un tub de plastic băgat pe gât. Vaccinați-vă, dacă vreți să nu aveți probleme cu Covid-19. Urmați regimul lui Mihai Stoica, dacă vreți six pack pe abdomen, să pierdeți țesut adipos, să aveți păr mătăsos, să îmbătrâniți mai lent sau să aveți pielea mai fină.

Ce declarase Mihai Stoica:

"Nu mă vaccinez, dar nu pentru că am vreo legătură sau văd conspirații, ci pentru că nu îmi place să intre ace în mine. Asta e situația. Eu sunt într-o situație specială pentru că eu mănânc sănătos. Vreți să nu vă vaccinați? Mâncați ce mănânc eu. Beți în fiecare zi 700 de ml pe stomacul gol de suc de apio, după două ore mâncați avocado și mergeți pe dietă verde. Faceți fasting, eu fac în fiecare săptămână 48 de ore fasting, de joi până sâmbătă nu mănânc. Atunci, nu am nevoie de vaccin, am imunitatea...bine, acum vedem mâine la test, dar în ultimul an așa am ales. Dacă mă atinge și pe mine, o să spun: 'Domnule, aducem înapoi ce am spus și gândim altceva' ".

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro