OPINIE | Gabriel Chirea, despre mercato 2022: "În sfârșit, puțină rațiune în perioada de transferuri!"

Liderul CFR Cluj a tăiat în carne vie în această iarnă, punând pe liber sau împrumutând 11 jucători care nu mai intrau în vederile lui Dan Petrescu. "Bursucul" și-a blindat atacul, prin aducerea a doi atacanți foarte buni pentru nivelul Ligii 1, Buș și Dugandzic, dar și a unuia dintre cei mai subapreciați fotbaliști din România, excelentul Neguț de la Chindia. Clujenii și-au rezolvat punctual singura problemă de lot pe care o mai aveau, în centrul atacului, după ce Alibec a dezamăgit și e pregătit să fie trimis pachet la Kayserispor, Debeljuh se află în relații reci cu antrenorul, iar Omrani se poate întoarce în bandă, pe postul său de bază, unde dă cel mai bun randament.

Cu o diferență confortabilă în clasament și cu un lot perfect echilibrat, clujeni pot "omorî" campionatul, încă de la începutul lunii februarie, dacă câștigă primele trei meciuri din acest an, cu FCSB, Botoșani și CSU Craiova, pentru o dominație nemaivăzută în Liga 1 de la Steaua anilor '90. După trimiterea lui Andronic la CSA Steaua, CFR-ul s-ar mai putea despărți de câțiva jucători, cel mai probabil sub formă de împrumut, pentru a elimina presiunea pe un buget chinuit, printre cei vizați de remaniere aflându-se Figueiredo, Rodriguez, Chipciu, Hoban, Fofana, Celar sau Sacko.

Surpriza plăcută a acestui mercato este FCSB, care a arătat maturitate tocmai pentru că nu a făcut niciun transfer. Dacă altădată Gigi Becali juca fotball fantasy, nu lăsa să moară alte cluburi care nu îl lasau apoi să trăiască și transfera după transmisiuni tv sau după sfaturile unor "consilieri", acum patronul a avut tăria de caracter să nu mai arunce cu banii în stânga și în dreapta. Cu aproape toate posturile din lot triplate, cu 19 jucători împrumutați și cu o academie care produce juniori de nivelul Ligii 1, aducerea oricărui fotbalist care nu poate face imediat diferența ar însemna să dea foc banilor. Becali a îndeplinit și obiectivul pentru acest mercato, respectiv să scape de salariului imens al lui Budescu, aproximativ 300.000 de euro pe sezon.

CSU Craiova se află în aceeași situație ca FCSB, cu o abundență de fotbaliști invidiată de multe cluburi din Liga 1. Doi dintre jucătorii căzuți în dizgrație la clubul oltean, Bălașa și Roman II, probabil vor fi titulari la Sepsi și Botoșani, echipele unde au ajuns în această iarnă. Alți jucători cu puține meciuri sub comanda lui Reghecampf, precum Lazar, Papp, Conte, Ivanov, Fedele, Mateiu sau Roguljic, ar putea fi ușor titulari la 12 echipe din Liga 1. Mihai Rotaru pare să prefere și el, ca și celălalt important latifundiar din Liga 1, să reducă cheltuielile și să conteze mai mult pe jucătorii crescuți de club.

FC Voluntari, surpriza plăcută a Ligii 1 în 2021, a renunțat la Angelov, Roșu, Lavin și Paraschiv, care au evoluat puțin în prima parte a sezonului, și i-a adus pe Budescu, un fotbalist care nu excelează la capitolul fizic, dar poate încă rezolva soarta meciurilor prin execuții și experiență, un jucător tânăr de la Parma, extrema Olawale, cu meciuri la seniori doar în Finlanda, dar și pe fiul antrenorului, Denis de la CFR Cluj. Liviu Ciobotariu se expune cu ultima mutare, dar, dacă Victor Pițurcă, Gică Hagi, Florentin Petre sau Marius Croitoru și-au ajutat copiii la nevoie, de ce să nu primească îngăduință să o facă și antrenorul ilfovenilor.

FC Botoșani, cu un patron care anunța tot mai hotărât că e dispus să se retragă din fotbal, a adus doi jucători care au rămas datori în ultimii ani, pe Roman II și Mailat, dar care au potențialul să renască în Moldova. La FCV Farul, Gică Hagi are alte două pariuri, Moldoveanu de la Dinamo și Omoh de la Clinceni. Dacă primul are 22 de ani, potențial de creștere și o lungă carieră în față, nigeriano-suedezul pare o soluție de moment, de care antrenorul-patron de la Constanța vrea să se folosească în următorul an și jumătate, dacă situația o cere.

Rapid a mutat mai mult în acest mercato, dar, în mod inexplicabil, doi dintre cei patru jucători aduși evoluează pe același post. Iosif are acum patru fundași dreapta (Belu, Onea, Acuna, Leasă), dar principalele lovituri ale iernii sunt cumpărarea definitivă a lui Albu și sosirea lui Vojtus, ultimul oferind încă o soluție pentru centrul atacului. FC Argeș nu a făcut niciun transfer, semn că Prepeliță are încredere că Fatai, Said și Arias pot ajunge la forma lui Malele din sezonul trecut, dar a renunțat la trei fotbaliști care au evoluat mai puțin (Pițian, Coman și De Jonghe).

UTA pare una dintre echipele care iese cel mai bine din această perioadă de transferuri, deși i-a pierdut pe experimentații Hora și Antal. Loviturile date de arădeni sunt Dumitru Cardoso, impresionant în tricoul Mediașului, în sezoanele precedente, plus Otele și Laukzemis, care vin cu referințe excelente din campionatul Finlandei. Lăsați cu ochii în soare de Budescu, care a preferat vecinătatea Capitalei stabilității financiare, liniștii și infrastructurii de invidiat de la Sf. Gheprghe, cei de la Sepsi și-au întărit axul central, prin aducere lui Bălașa și Tudorie, un fundaș central și un atacant. Chindia și-a pierdut unul dintre cei mai buni oameni din ultimele sezoane, Neguț, dar și pe "italienii" Stoian și Suciu, dar a punctat pe piața transferurilor prin aducerea lui Rusu, Butean, Pițian și Sila, care îi oferă lui Emil Săndoi mai multe soluții în alcătuirea primului "11".

CS Mioveni, una dintre puținele nou-promovate care nu a schimbat complet lotul, după intrarea în Liga 1, i-a adus pe Tomczyk și Voinea, doi atacanți centrali cu potențial, dar și pe Raicea, cedat în mod inexplicabil de FCU Craiova unei contracandidate la retrogradare. Gaz Metan Mediaș este greu încercată din punct de vedere financiar în acest sezon și a trebuit să reducă drastic fondul de salarii, prin renunțarea la mai mulți jucători (Velisar, Romeo, Sarr, Smola, Izata, Alceus, Pambou), dar lotul mai zvelt a fost întărit cu Ciunciukov și Achim, doi jucători cu randament bun sub conducerea lui Poenaru la Clinceni.

FCU Craiova, cu un buget generos, dar instabilitate la nivelul băncii tehnice și o atmosferă toxică din cauza lipsei rezultatelor, a renunțat la "mercenarii" Vieira, Bagayoko, Gajic, Machado și Gremsl, plus Raicea, dar i-a adus pe Chițu și Enache, jucători cu mare experiență la nivelul Ligii 1, și pe antrenorul Nicolo Napoli, italianul începând al optulea mandat pe banca oltenilor. Cu grave probleme financiare și cu rezultate dezastruoase în prima parte a sezonului, Clinceniul a pierdut aproape toți jucătorii titulari și a reușit doar trei transferuri "de umplutură", iar ilfovenii se anunță principala candidată la retrogradare, dacă Adrian Falub nu reușește cu puștii din lot ce nu a realizat cu un lot mult mai bine cotat.

În fine, Dinamo a încheiat "telenovela Sorescu", care a prins transferul în străinatate mult visat, iar "câinii" s-au ales cu 800.000 de euro în schimbul internaționalului său, bani care rezolva o mare parte din bugetul de salarii pentru acest sezon și risipește teama conducerii de acuzații de bancrută frauduloasă. "Roș-albii" au pus pe liber nouă jucători și ar putea pierde încă cinci, înclusiv pe Iliev și Filip, dar au adus șase fotbaliști (Chesneau, Jovanovic, Buleică, Pierret, Tomozei și Patriche) și mai așteaptă încă doi, în următoarele zile.

Paradoxal, cu o situație grea în clasament, cu un nou antrenor, cu o implicare mai redusă a fanilor și cu un lot schimbat pe jumătate și cu nume mai puțin sonore, Dinamo se află într-o situație mai bună decât la finalul anului 2021, având o echipă mai dinamică, mai multă liniște în vestiar, după plecările lui Rednic și Sorescu și tragerea lui Filip pe linie moartă, și o situație financiară mai bună, având șanse mari să iasă, în următoarea lună din zona fierbinte a clasamentului. Cu Academica parcă condamnată la reîntoarcerea în Liga 2, Dinamo trebuie, ca în bancului cu prietenii alergați de urs, nu să fie cea mai rapidă, ci să mai întreacă doar alte două echipe, până la finalul sezonului.

Concluzia e că cluburile din Liga 1 au transferat puțin, au cheltuit și mai puțin, au epurat loturile de fotbaliștii care prindeau rar echipa, au legitimat, de cele mai multe ori, jucători cunoscuți și cu antecedente în fotbalul românesc și au început să mizeze pe stabilitate, omogenitate și, acolo unde situația o permite, pe juniori promovați din propria academie. După foarte mult timp, cluburile din prima divizie par să fi schițat o brumă de strategie, dar să fi arătat și o ușoară cumpătare în transferuri, preferând să nu se întindă mai mult decât le este plapuma.

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro