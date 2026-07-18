De aceea, Lionel Scaloni ar trebui să rămână un reper de așa da pentru ideea de selecționer.

Nici nu mai contează ce se va întâmpla la marea finală, e puțin probabil ca Argentina să piardă din cauza unei greșeli tactice a antrenorului. Poate Spania va fi mai bună , poate un iberic va fi decisiv la nivel individual. Scenarii sunt multe, dar nu cred că de natură a pregătirii partidei.

O competiție cu un farmec aparte, trăită cu intensitate și pasiune. Atât pe teren, dar și în afara lui. Pentru că nu-i așa? Fotbalul se naște din entuziasm și se hrănește cu euforia milioanelor de fani.

Pornind de la discuția pe care a avut-o cu Paredes în timpul partidei cu Elveția, când a ascultat și a ținut cont de impresiile de pe teren ale jucătorului, fără să se creadă mai presus decât el, până la răspunsurile decente și lipsite de șabloane de la interviuri, Lionel Scaloni a arătat că se poate și altfel.

Crearea unei echipe în jurul unui Lionel Messi dispus la sacrificiu pentru echipa națională, mai ales după succesul din 2022, reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale selecționerului argentinian.

Scaloni și mașinăria care luptă în aceeași direcție

Să convingi peste 20 de jucători să renunțe la orgoliile personale și să-i faci să funcționeze într-o simbioză care tinde spre perfecțiune este mai greu decât orice schemă tactică și analiză de joc. Într-o contradicție totală față de alte echipe mari, cu lideri înăscuți, dar complicat de manageriat.

Iar meritul îi aparține atât lui Lionel Messi, care își tratează colegii cu respect, dar mai ales lui Lionel Scaloni. Care a știut să gestioneze o situație delicată și complicată, formând o mașinărie care luptă în aceeași direcție până în ultima secundă.

"Pentru noi, întâlnirile de la grătar sunt unele dintre cele mai frumoase momente. Dacă te gândești doar la următorul meci, ajungi epuizat mental.

Sunt antrenor datorită unor astfel de momente, a chimiei grupului, a discuțiilor și sărbătoririi cu echipa, nu doar tacticii.

Le spun și lor, e cel mai bun lucru care li se va întâmpla vreodată în fotbal. Astea sunt momentele pe care le ții minte. Și când devenim mai puternici ca grup, devenim o echipă și mai bună", mărturisea Scaloni.

Decență și stăpânire de sine. Da, se poate!

Considerat antrenor de avarie în 2018, când a fost numit selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni a stabilit niște recorduri greu de egalat, dar mai presus de toate, a arătat că se poate și altfel. Cu decență, stăpânire de sine, combinate cu inteligență tactică.

A reconstruit Argentina în jurul lui Lionel Messi, fără a o face dependentă de el, ci pentru a-i permite să joace liber, fără să simtă presiunea de a-i căra pe toți pe umeri.