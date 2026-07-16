OPINIE Ritmul drăcesc al Argentinei și frica de fotbal a Angliei. Editorial Florin Caramavrov

Ritmul drăcesc al Argentinei și frica de fotbal a Angliei. Editorial Florin Caramavrov Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov e fascinat de viteza de joc și de presiunea pe care au pus-o Messi și Compania.

TAGS:
ArgentinaAngliaCM 2026Lionel MessieditorialFlorin CaramavrovCupa Mondiala
Din articol

Argentina trimite Anglia la colțul de rușine al fotbalului. Înghesuită în propriul careu, strivită de raidurile devastatoare ale lui Messi, naționala lui Tuchel n-a găsit antidot. Fricos și neinspirat, germanul a ordonat retragerea, a îndesit apărarea, sperând să țină de un 1-0 fragil, în fața unor adversari care se multiplicau spre poarta lui Pickford.

Ritmul drăcesc al Argentinei și frica de fotbal a Angliei. Editorial Florin Caramavrov

Anglia s-a sufocat după minutul 60, cam de când Scaloni l-a băgat pe Nico Gonzalez, un atacant, în locul mijlocașului la închidere Paredes. Tuchel a răspuns introducând un fundaș, pe Konsa, în locul celui mai bun om de atac al britanicilor, Gordon, care și marcase golul de 1-0. Proastă alegere!

Și presiunea a început să fie din ce în ce mai mare. Argentina împingea nenumărate vagoane în depoul englez, cu o viteză și cu o periodicitate care i-a uluit pe Kane și ai lui. Căpitanul „albilor” pare și el un fundaș central disperat în mijlocul propriului careu, chinuindu-se să respingă mingile care vin cu nemiluita.

Messi e de neoprit. La 39 de ani, nu încetinește deloc atacul echipei sale, ba dimpotrivă, el impulsioneaz, pe la el trec toate mingile, el driblează, el centrează decisiv.

Nărăvașul Martinez și genialitatea lui Messi

Scaloni mai face trei schimbări în minutul 72, iar în minutul 81 încearcă lovitura decisivă: nărăvașul atacant Lautaro Martinez în locul fundașului stânga Taliafico. Argentina are în acest moment patru oameni senzaționali de atac, Messi, Julian Alvarez, Nico Gonzalez și Lautaro, în timp ce Enzo Fernandez e tot mai avansat. Mac Allister vine și el în careu și trimite cu capul în bară! După patru minute în care englezii aproape că nu știu ce li se întâmplă, Fernandez bubuie mingea în plasa lui Pickford, care se aruncă dezorientat.

Anglia e la pământ. Se simte că jucătorii sunt demoralizați și epuizați, în timp ce Messi mai poate, deși e minutul 90+2! Încă o acțiune pe dreapta, o centrare perfectă și Lautaro Martinez, nemarcat printre atâția fundași englezi, trimite cu capul pentru 2-1 și pentru o calificare istorică a Argentinei, a cincea semifinală câștigată la un Mondial!

Anglia n-a jucat nimic în prima repriză, preocupată mai mult să blocheze „piesele grele” ale sud-americanilor, iar în partea a doua, după ce a deschis scorul, a fost copleșită de furia argentiniană.

Messi și ai lui au luat pulsul englezilor în prima parte și au jucat un fotbal efervescent după 0-1. Asta vrem să vedem la o semifinalistă de Mondial, curaj, acțiune, căutarea permanentă a golului, și nicidecum o frică de fotbal, o lașitate pe care germanul Tuchel și englezii lui au pus-o pe masă încercând să distrugă ce are acest sport mai frumos.

Argentina merită finala, unde va întâlni cea mai ermetică echipă de la Mondial. Ce soluții va mai găsi Messi în fața unei naționale care a primit un singur gol în șapte meciuri la acest turneu final?

Anglia - Argentina 1-2, în imagini

  • Imago1080141602
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
Lionel Messi, prima reacție după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026: „Incredibil”
ULTIMELE STIRI
Ce a declarat "Bad-Boy" Enzo Fernandez după Anglia - Argentina 1-2. "Am scris scrisoarea când eram mic"
Ce a declarat "Bad-Boy" Enzo Fernandez după Anglia - Argentina 1-2. "Am scris scrisoarea când eram mic"
O națională s-a dus la Mondial cu un medic care era de profesie ginecolog!
O națională s-a dus la Mondial cu un medic care era de profesie ginecolog!
Schimbare de ultimă oră în handbal! Decizia luată de IHF
Schimbare de ultimă oră în handbal! Decizia luată de IHF
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia
Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”



Recomandarile redactiei
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026
Narcis Răducan, revoltat după vestea primită de Istvan Kovacs din SUA: „Nu înțeleg!”
Narcis Răducan, revoltat după vestea primită de Istvan Kovacs din SUA: „Nu înțeleg!”
Lovitura decisivă pentru fostul star al FCSB-ului: „Out!“
Lovitura decisivă pentru fostul star al FCSB-ului: „Out!“
Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia
Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Larisa Iordache, maseurul orb și taloneta. "De ce mă pune să merg, nu înțeleg, ce fac aici?" Andru Nenciu scrie despre un episod esențial din cariera fostei gimnaste
Alte subiecte de interes
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!