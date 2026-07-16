Ritmul drăcesc al Argentinei și frica de fotbal a Angliei. Editorial Florin Caramavrov

Anglia s-a sufocat după minutul 60, cam de când Scaloni l-a băgat pe Nico Gonzalez, un atacant, în locul mijlocașului la închidere Paredes. Tuchel a răspuns introducând un fundaș, pe Konsa, în locul celui mai bun om de atac al britanicilor, Gordon, care și marcase golul de 1-0. Proastă alegere!

Argentina trimite Anglia la colțul de rușine al fotbalului. Înghesuită în propriul careu, strivită de raidurile devastatoare ale lui Messi, naționala lui Tuchel n-a găsit antidot. Fricos și neinspirat, germanul a ordonat retragerea, a îndesit apărarea, sperând să țină de un 1-0 fragil, în fața unor adversari care se multiplicau spre poarta lui Pickford.

Și presiunea a început să fie din ce în ce mai mare. Argentina împingea nenumărate vagoane în depoul englez, cu o viteză și cu o periodicitate care i-a uluit pe Kane și ai lui. Căpitanul „albilor” pare și el un fundaș central disperat în mijlocul propriului careu, chinuindu-se să respingă mingile care vin cu nemiluita.

Messi e de neoprit. La 39 de ani, nu încetinește deloc atacul echipei sale, ba dimpotrivă, el impulsioneaz, pe la el trec toate mingile, el driblează, el centrează decisiv.

Nărăvașul Martinez și genialitatea lui Messi

Scaloni mai face trei schimbări în minutul 72, iar în minutul 81 încearcă lovitura decisivă: nărăvașul atacant Lautaro Martinez în locul fundașului stânga Taliafico. Argentina are în acest moment patru oameni senzaționali de atac, Messi, Julian Alvarez, Nico Gonzalez și Lautaro, în timp ce Enzo Fernandez e tot mai avansat. Mac Allister vine și el în careu și trimite cu capul în bară! După patru minute în care englezii aproape că nu știu ce li se întâmplă, Fernandez bubuie mingea în plasa lui Pickford, care se aruncă dezorientat.

Anglia e la pământ. Se simte că jucătorii sunt demoralizați și epuizați, în timp ce Messi mai poate, deși e minutul 90+2! Încă o acțiune pe dreapta, o centrare perfectă și Lautaro Martinez, nemarcat printre atâția fundași englezi, trimite cu capul pentru 2-1 și pentru o calificare istorică a Argentinei, a cincea semifinală câștigată la un Mondial!

Anglia n-a jucat nimic în prima repriză, preocupată mai mult să blocheze „piesele grele” ale sud-americanilor, iar în partea a doua, după ce a deschis scorul, a fost copleșită de furia argentiniană.

Messi și ai lui au luat pulsul englezilor în prima parte și au jucat un fotbal efervescent după 0-1. Asta vrem să vedem la o semifinalistă de Mondial, curaj, acțiune, căutarea permanentă a golului, și nicidecum o frică de fotbal, o lașitate pe care germanul Tuchel și englezii lui au pus-o pe masă încercând să distrugă ce are acest sport mai frumos.

Argentina merită finala, unde va întâlni cea mai ermetică echipă de la Mondial. Ce soluții va mai găsi Messi în fața unei naționale care a primit un singur gol în șapte meciuri la acest turneu final?