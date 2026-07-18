Cum l-a caracterizat Lionel Messi pe Lamine Yamal înaintea finalei CM 2026: „L-am urmărit îndeaproape”

Cum l-a caracterizat Lionel Messi pe Lamine Yamal înaintea finalei CM 2026: „L-am urmărit îndeaproape” CM 2026 Sursa foto: Getty Images.
Emanoil Ursache
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Starurile care simbolizează trecutul și prezentul Barcelonei se vor înfrunta în finala Cupei Mondiale.

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Lionel MessiLamine YamalArgentinaSpaniaBarcelonaCM 2026
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Lionel Messi (39 de ani) și Lamine Yamal (19) se vor înfrunta în finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania.

Lionel Messi, la superlativ despre Lamine Yamal

Messi a vorbit la superlativ despre adversarul său. Legenda Barcelonei a spus despre puștiul-minune al catalanilor că este un jucător fantastic și l-a urmărit îndeaproape, din moment ce strălucește la echipa sa de suflet.

Messi a transmis, de asemenea, că Yamal are o carieră în față în care poate să scrie istorie, însă strict în finală el și conaționalii săi vor încerca să îl oprească. 

Lionel Messi versus Lamine Yamal

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„Lamine este un jucător fantastic, pe care l-am urmărit îndeaproape pentru că joacă pentru un club pe care îl iubesc și căruia îi doresc mereu ce e mai bun. La doar 19 ani, este deja una dintre figurile de top ale lumii. 

Are toată cariera în față și oportunitatea de a realiza ceva istoric. Vom încerca să ne asigurăm că nu se va întâmpla de data aceasta”, a spus Lionel Messi zâmbind, citat de Mundo Deportivo

Messi: „Fotografia aceea e o nebunie”

Câștigătorul a opt Baloane de Aur a comentat și fotografia virală în care îl mângâia pe Yamal când era bebeluș. 

„Fotografia aceea e o nebunie. Viața... Am făcut o poză cu el când era bebeluș și acum ne vom înfrunta într-o finală a Cupei Mondiale. Este unul dintre cei mai buni din lume în acest moment și îi urez mult succes, pentru că succesul lui va fi și succesul Barcelonei. 

Bineînțeles, vom încerca să jucăm un meci bun, astfel încât să nu aibă cel mai bun joc al său, deși e dificil”, a adăugat căpitanul și golgheterul Argentinei. 

Lionel Messi și bebelușul Lamine Yamal

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Avertismentul lui Lionel Messi

El a atras atenția asupra faptului că Lamine Yamal nu este singurul fotbalist capabil să creeze pericol din tabăra Spaniei. 

„Nu e vorba doar de Lamine. Spania are jucători fantastici și un stil de joc grozav. Și noi avem propriile noastre arme”, a concluzionat Lionel Messi. 

Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, va avea loc mâine de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro

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