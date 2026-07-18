Cum l-a caracterizat Lionel Messi pe Lamine Yamal înaintea finalei CM 2026: „L-am urmărit îndeaproape”

Messi a transmis, de asemenea, că Yamal are o carieră în față în care poate să scrie istorie, însă strict în finală el și conaționalii săi vor încerca să îl oprească.

Messi a vorbit la superlativ despre adversarul său. Legenda Barcelonei a spus despre puștiul-minune al catalanilor că este un jucător fantastic și l-a urmărit îndeaproape, din moment ce strălucește la echipa sa de suflet.

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„Lamine este un jucător fantastic, pe care l-am urmărit îndeaproape pentru că joacă pentru un club pe care îl iubesc și căruia îi doresc mereu ce e mai bun. La doar 19 ani, este deja una dintre figurile de top ale lumii.

Are toată cariera în față și oportunitatea de a realiza ceva istoric. Vom încerca să ne asigurăm că nu se va întâmpla de data aceasta”, a spus Lionel Messi zâmbind, citat de Mundo Deportivo.

Messi: „Fotografia aceea e o nebunie”

Câștigătorul a opt Baloane de Aur a comentat și fotografia virală în care îl mângâia pe Yamal când era bebeluș.

„Fotografia aceea e o nebunie. Viața... Am făcut o poză cu el când era bebeluș și acum ne vom înfrunta într-o finală a Cupei Mondiale. Este unul dintre cei mai buni din lume în acest moment și îi urez mult succes, pentru că succesul lui va fi și succesul Barcelonei.

Bineînțeles, vom încerca să jucăm un meci bun, astfel încât să nu aibă cel mai bun joc al său, deși e dificil”, a adăugat căpitanul și golgheterul Argentinei.