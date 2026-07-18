Casa Albă intervine după controversa provocată de argentinieni la Cupa Mondială din SUA

Vineri, Casa Albă a reacţionat la acest incident, apărând acţiunile jucătorilor argentinieni. Într-o conferinţă de presă susţinută vineri, Andrew Giuliani, preşedintele comitetului de organizare a Cupei Mondiale, a declarat că argentinienii "pot face astfel de declaraţii" în Statele Unite.

Selecţionata Argentinei se află în centrul unei controverse după ce a afişat un banner cu mesajul "Insulele Malvine sunt argentiniene" , după victoria cu 2-1 în faţa Angliei în semifinala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, o referire la disputa teritorială care a degenerat într-un conflict armat în 1982.

Echipa naţională de fotbal a Argentinei şi-a găsit un nou aliat după ce a desfăşurat un banner cu Insulele Falkland în urma semifinalei Cupei Mondiale împotriva Angliei (2-1), după ce Casa Albă, care nu a condamnat gestul, a invocat Constituţia în apărarea echipei "Albiceleste", relatează cotidianul L'Equipe.

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Argentina, susținută de la Casa Albă

Giuliani a făcut referire în mod specific la primul amendament al Constituţiei SUA privind libertatea de exprimare, care stipulează: "Congresul nu va adopta nicio lege privind instituirea unei religii oficiale sau interzicerea exercitării libere a acesteia; ori care să restrângă libertatea de exprimare sau a presei, sau dreptul cetăţenilor de a se întruni în mod paşnic şi de a adresa petiţii guvernului pentru remedierea nemulţumirilor".

Bannerul, purtat de mai mulţi jucători după fluierul final şi aşezat pe gazonul stadionului din Atlanta de către Giovanni Lo Celso, a părut să încalce regulamentele FIFA, care interzice manifestările politice în incinta arenei în timpul turneelor organizate de acest for.

Insulele Falkland (Malvine), un mic arhipelag din Atlanticul de Sud, sunt revendicate de Argentina încă de la începutul ocupaţiei britanice din 1833. În primăvara anului 1982 a izbucnit un conflict armat cu durata de două luni, după ce trupele juntei militare argentiniene au debarcat pe insule. Acesta s-a soldat cu 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 258 în cel al britanic.

Selecţionata Argentinei s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, pe Atlanta Stadium, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Selecţionata „Albiceleste” va întâlni Spania duminică 19 iulie, în finala care va fi găzduită de New York/New Jersey Stadium, în timp ce reprezentativa Albionului va înfrunta Franţa, în meciul de consolare, finala mică.