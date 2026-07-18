Casa Albă intervine după controversa provocată de argentinieni la Cupa Mondială din SUA

Casa Albă intervine după controversa provocată de argentinieni la Cupa Mondială din SUA CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Susținere pentru Argentina din SUA.

TAGS:
Insulele FalklandArgentinaSUACupa Mondiala
Din articol

Echipa naţională de fotbal a Argentinei şi-a găsit un nou aliat după ce a desfăşurat un banner cu Insulele Falkland în urma semifinalei Cupei Mondiale împotriva Angliei (2-1), după ce Casa Albă, care nu a condamnat gestul, a invocat Constituţia în apărarea echipei "Albiceleste", relatează cotidianul L'Equipe.

Selecţionata Argentinei se află în centrul unei controverse după ce a afişat un banner cu mesajul "Insulele Malvine sunt argentiniene", după victoria cu 2-1 în faţa Angliei în semifinala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, o referire la disputa teritorială care a degenerat într-un conflict armat în 1982.

Vineri, Casa Albă a reacţionat la acest incident, apărând acţiunile jucătorilor argentinieni. Într-o conferinţă de presă susţinută vineri, Andrew Giuliani, preşedintele comitetului de organizare a Cupei Mondiale, a declarat că argentinienii "pot face astfel de declaraţii" în Statele Unite.

  • Gettyimages 2286282270 insulele falkland
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Argentina, susținută de la Casa Albă

Giuliani a făcut referire în mod specific la primul amendament al Constituţiei SUA privind libertatea de exprimare, care stipulează: "Congresul nu va adopta nicio lege privind instituirea unei religii oficiale sau interzicerea exercitării libere a acesteia; ori care să restrângă libertatea de exprimare sau a presei, sau dreptul cetăţenilor de a se întruni în mod paşnic şi de a adresa petiţii guvernului pentru remedierea nemulţumirilor".

Bannerul, purtat de mai mulţi jucători după fluierul final şi aşezat pe gazonul stadionului din Atlanta de către Giovanni Lo Celso, a părut să încalce regulamentele FIFA, care interzice manifestările politice în incinta arenei în timpul turneelor organizate de acest for.

Insulele Falkland (Malvine), un mic arhipelag din Atlanticul de Sud, sunt revendicate de Argentina încă de la începutul ocupaţiei britanice din 1833. În primăvara anului 1982 a izbucnit un conflict armat cu durata de două luni, după ce trupele juntei militare argentiniene au debarcat pe insule. Acesta s-a soldat cu 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 258 în cel al britanic.

Selecţionata Argentinei s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, pe Atlanta Stadium, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Selecţionata „Albiceleste” va întâlni Spania duminică 19 iulie, în finala care va fi găzduită de New York/New Jersey Stadium, în timp ce reprezentativa Albionului va înfrunta Franţa, în meciul de consolare, finala mică.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine va arbitra finala Campionatului Mondial, Spania - Argentina! A plâns când a aflat vestea
Cine va arbitra finala Campionatului Mondial, Spania - Argentina! A plâns când a aflat vestea
Vedeta Spaniei se teme de arbitraj la finala cu Argentina: ”Am văzut lucruri care ne-au surprins!”
Vedeta Spaniei se teme de arbitraj la finala cu Argentina: ”Am văzut lucruri care ne-au surprins!”
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
ULTIMELE STIRI
S-a trezit FCSB! S-a reinventat Octavian Popescu!
S-a trezit FCSB! S-a reinventat Octavian Popescu!
Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"
Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"
Răzvan Lucescu, ce imagine: arabii l-au încoronat după ce i-au oferit un salariu fabulos
Răzvan Lucescu, ce imagine: arabii l-au încoronat după ce i-au oferit un salariu fabulos
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Primele cuvinte ale noului transfer FCSB. Mesaj în română pentru fani
Primele cuvinte ale noului transfer FCSB. Mesaj în română pentru fani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis

Remarcatul lui Marius Baciu după FCSB - FC Argeș: „A făcut un meci bun pe ambele faze”

Remarcatul lui Marius Baciu după FCSB - FC Argeș: „A făcut un meci bun pe ambele faze”

Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: "10.000 de euro amendă!"

Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: "10.000 de euro amendă!"

FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga

FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga



Recomandarile redactiei
Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"
Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"
S-a trezit FCSB! S-a reinventat Octavian Popescu!
S-a trezit FCSB! S-a reinventat Octavian Popescu!
Răzvan Lucescu, ce imagine: arabii l-au încoronat după ce i-au oferit un salariu fabulos
Răzvan Lucescu, ce imagine: arabii l-au încoronat după ce i-au oferit un salariu fabulos
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Primele cuvinte ale noului transfer FCSB. Mesaj în română pentru fani
Primele cuvinte ale noului transfer FCSB. Mesaj în română pentru fani
Alte subiecte de interes
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!