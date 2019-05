"Infrangerea de la Caracal!" Mihai Mironica, dupa al doilea titlu consecutiv castigat de CFR

Lupta pentru titlu s-a incheiat cu o mascarada demna de cele mai penibile momente din vremea Cooperativei sau de pe vremea lui Valentin Ceausescu, dictatorul Diviziei A din perioada de maxim delir, omagiat si el de curand la Cercul Militar National, normal.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Inaintea partidei, suporterii acestei Craiove care isi aroga un aer occidental au cerut in cel mai jalnic mod cu putinta sa fie “omenie” in acest meci, asa cum “glasuia” un cearsaf din “Sezione”. Ma, si CFR Cluj, previzibil, a fost de acord. Dar, mai ridicol ca-n povestea cu Bunica Gloriei Buzau, echipa-fata-n casa a Stelei, n-a iesit ceea ce si-au dorit cele doua formatii.

CFR Cluj s-a ales cu un penalty cand atacantul sau se indeparta de poarta Craiovei. Autorul acestui fault penibil a fost celalalt donkorist din apararea lui Papura Voda, Kelic. Si apoi CFR Cluj s-a chinuit sa fie omenoasa, asa cum au cerut ultrasii craioveni, dar alde Cicaldau, Baicu, Fortes sau Fedele n-au putut marca in poarta unei echipe care nu stia cum sa se dea mai deoparte. Ca-ntr-o scena cu doi adolescenti aflati la inceput, care-si doresc, dar nu le iese...

A ramas de poveste felul in care Olanda ar fi vrut sa ne ajute la EURO 2008, dar noi nu am fost in stare sa profitam de aceasta amabilitate. Insa acum a fost mult, mult mai ridicol. Cei de la CFR nu mai sareau la cap la cornerele Craiovei, orice centrare gasea imobilizata cea mai buna defensiva a campionatului careia aproape ca nu-i mai ramanea decat sa-si bage mingea in proprie poarta. Craiova a suferit o infrangere ca in faimoasele povesti caracaliene gen “cimitirul de pe strada Invierii”.

CFR Cluj a fost cea mai buna echipa a acestui campionat. Este o campioana care rade de toate stereotipurile acestea despre nu stiu ce “lipsa de profesionalism”. CFR a schimbat antrenori, 4 principali in acest sezon. CFR a avut restante financiare la jucatori. CFR n-a facut achizitii importante fata de sezonul trecut. CFR n-a jucat spectaculos. CFR este o echipa imbatranita. CFR a avut o medie modesta de suporteri pe stadionul sau. CFR a stipulat in contractul antrenorului sa faca echipa impreuna cu patronul. Dar iata ca si fara sa respecti Biblia puristilor, cu toata aceasta lista uriasa de “asa nu”, CFR Cluj isi apara titlul in campionatul hipervedetelor FCSB-ului urmarite de toata galaxia pentru transferuri, a occidentalei si supersustinutei de suporteri echipe a Craiovei, a megaprofesionistei Viitorul mesianicului Hagi.

Felicitari CFR Cluj, ai reusit intr-un an sa-ti convingi suporterii atat de greu de urnit de prin case sau baruri sa urce si ei o data acest deal al Golgotei din Gruia pentru a umple cele DOUA tribune ale stadionului campioanei... Sa fie bucurie!