Andrei Burcă a recunoscut: de ce nu va face parte din lotul pentru meciul FCSB - CFR Cluj

CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.

Echipa antrenată de Dan Petrescu are patru puncte avans faţă de principala sa urmăritoare, FCSB, înaintea ultimei etape din play-off. De remarcat că la finalul sezonului regulat, CFR Cluj avea 14 puncte în plus faţă de FCSB.

Cu trei zile înainte de disputarea partidei, Cristi Balaj a declarat că pentru partida de la Buzău vor fi convocați mai mulți jucători de la tineret, cei de la echipa de bază primind deja vacanță. Președintele campioanei a lăsat de înțeles că există posibilitatea ca și Dan Petrescu să absenteze de la meci, fiind decizia acestuia dacă va face sau nu deplasarea.

Andrei Burcă a confirmat absența de la meciul FCSB - CFR Cluj

Andrei Burcă a dezvăluit că nu va face parte din lotul pentru meciul FCSB - CFR Cluj, în urma unei discuții pe care a avut cu antrenorul Dan Petrescu.

"A venit domnul Petrescu și ne-a întrebat dacă vrem să jucăm cu FCSB, chiar în noaptea când am sărbătorit titlul. Asta vorbește despre cât de profesionist este. Da, mi-am dorit foarte mult să joc, dar vineri o să am ultimul antrenament și o să plec în vacanță, pentru că probabil o să fiu chemat la echipa națională și nu o să am prea mult timp de relaxare", a spus Andrei Burcă la DigiSport.