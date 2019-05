RECORD INCREDIBIL stabilit de FCSB dupa ce CFR a castigat titlul! E prima echipa din istoria Romaniei care reuseste asa ceva

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

CFR Cluj a reusit sa castige meciul cu Craiova si automat si titlul de campioana. Este pentru al doilea sezon consecutiv cand ardelenii castiga campionatul.

Sezonul acesta va fi unul care va ramane in istorie si in statistica. CFR Cluj este doar a doua echipa din istoria campionatului romanesc care reuseste sa castige titlul dupa ce a avut 4 antrenori pe parcursul sezonului respectiv. Singura pana acum era Rapid in sezonul 1989-1999, atunci cand giulestenii au fost condusi de Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Titi Dumitriu si Nae Manea.

De asemenea, este pentru a treia oara cand CFR castiga matematic titlul dintr-un penalty! S-a mai intamplat in 2008 si 2012.

Si FCSB a stabilit un record care va fi aproape imposibil de egalat. Echipa patronata de Gigi Becali este prima formatie din istorie care termina 4 campionate consecutive pe locul secund.