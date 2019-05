CFR CAMPIOANA | Tucudean l-a anuntat pe Petrescu: "Raman pentru grupe!" Ce a spus golgeterul CFR-ului dupa al doilea titlu la rand in Liga 1

Tucudean a castigat cu Craiova si sta linistita in ultima etapa. Vine relaxata la derby-ul cu FCSB: e deja campioana.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Tucudean le da o veste buna CFR-istilor. Ramane sa se lupte pentru grupele europene la Cluj, in ciuda ofertelor pe care le are din straintate.

"Ne bucuram ca am reusit sa castigam. Sper sa facem in continuare meciuri bune si sa castigam trofee. A fost greu cu atatia antrenori, fiecare a avut filosofia lui. Ne-am adaptat repede si am reusit sa castigam. Mi-a fost greu cu accidentarea, am stat cateva saptamani. Cu ajutorul staff-ului am reusit si acest lucru, dorinta a fost mare din partea mea. Mai am un an de contract, ma simt bine aici. Sper sa raman in continuare. Petrescu are experienta foarte mare, poate sa ne ajute foarte mult. Sper sa ne calificam in grupe intr-o cupa europeana", a spus Tucudean la Digisport.