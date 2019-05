Valentin Costache a patit-o in minutul 7 de prelungiri al meciului de la Cluj!

Lovit de Pigliacelli in tusa, la o faza care nu anunta nimic, atacantul a avut nevoie de ingrijiri medicale. S-a ridicat cu greu. Costache a fost surprins in lacrimi, cu o rana serioasa la genunchi, in timp ce colegii sai se bucurau deja pentru titlu.