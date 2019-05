IMPOSIBIL IN CHAMPIONS LEAGUE! 8 meciuri pana la grupe! Cand intra CFR in calificari

CFR-ul are o misiune extrem de grea in drumul spre grupele Champions League.

Campioana Romaniei intra in primul tur preliminar. CFR va debuta in calificarile pentru Liga pe 9 sau 10 iulie. Returul se joaca o saptamana mai tarziu. Daca trece in turul 2, are meciuri europene la fiecare saptamana!



Faza grupelor incepe pe 17 septembrie.

Sezonul trecut, CFR a fost eliminata in primul tur pe care l-a jucat, al doilea, de suedezii de la Malmo. Iesirea din calificarile pentru Liga trimite in Europa League. Si de aici, CFRistii au fost scosi de luxemburghezii de la Dudelange.

PROGRAMUL PRELIMINARIILOR LIGII

Turul 1 de calificare (Q1): 9/10 si 16/17 iulie

Turul 2 de calificare (Q2): 23/24 si 30/31 iulie

Turul 3 de calificare (Q3): 6/7 si 13 august

Play-off: 20/21 si 27/28 august