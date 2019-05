Gabriel Chirea despre criza FCSB: "Daca Becali chiar a invatat fotbal, atunci trebuie sa copieze ce a facut Pochettino la Tottenham"

Daca va concedia din nou 5-10 jucatori si va cumpara alti 5-10, patronul FCSB poate sa isi la revedere si de la bani, si de la titlul de campioana din 2020.

Mauricio Pochettino nu a mai adus niciun jucator la Tottenham din ianuarie 2018, dar asta nu a impiedicat echipa londoneza sa termine sezonul trecut pe locul 3 in Premier League si sa ajunga in semifinalele FA Cup si in „optimile” Champions League, pentru ca in 2019 sa termine pe locul 4 in prima liga engleza, sa ajunga in finala Cupei Ligii Angliei si sa atinga finala Champions League, unde a trecut de PSV Eindhoven, Inter Milano, Dortmund, Manchester City si Ajax si unde va juca pe 1 iunie contra lui Liverpool cu trofeul pe masa.

„In ultimul timp, Tottenham a transferat jucatori pentru motive care au fost gresite. E dificil sa le explic fanilor de ce nu am facut niciun transfer, dar, daca suntem multumiti cu lotul pe care il avem si nu putem aduce jucatori care sa imbunatateasca ceva, cateodata e mai bine sa tinem jucatorii actuali si sa nu cheltuim niciun ban”, explica antrenorul argentinian de ce clubul sau nu a facut niciun transfer in doua perioade de mercato, desi lotul avea, in teorie, nevoie disperata de intariri pentru ca lupta pe mai multe fronturi, iar specialistii anuntau un sezon dezastruos.

In ultimii ani, Tottenham a facut un efort financiar considerabil pentru a termina noul stadion de 1 miliard de lire sterline, pe care tocmai l-a inaugurat, asa ca inca din vara lui 2014, cand a fost numit manager al echipei, Pochettino a stiut ce face. In prima sa perioada de mercato, a cumparat doar 7 jucatori, pentru 27,7 milioane de lire sterline (printre care Dele Alli, Eric Dier si Ben Davies), dar a „curatat” serios lotul si statul de plata, vanzand 21 de jucatori (incasari de 37,7 milioane de lire) si imprumutand alti 23 de fotbalisti. Neavand la dispozitie sumele imense ale lui Manchester United, Manchester City sau Chelsea, a trebuit in sezoanele urmatoare sa plateasca sume ridicole pentru nivelul Premier League (Dele Alli - £5 mil., Heung-min Son - £22 mil., Kieran Trippier - £3,5 mil., Toby Alderweireld - £11,5 mil., Victor Wanyama - £11 mil., Juan Foyth - £10 mil., Lucas Moura - £25 mil, Fernando Llorente - £12 mil.), doar mutarile lui Davinson Sanchez (£42 mil.) si Moussa Sissoko (£30 mil.) facand nota discordanta, si i-a promovat de la academie pe Harry Winks, Josh Onomah, Kyle Walker-Peters, Luke Amos, Cameron Carter-Vickers sau Kazaiah Sterling pentru a completa lotul.

In ultimele 5 sezoane, Tottenham a inregistrat o pierdere de doar 7,65 milioane de lire sterline din transferuri, ceea ce e un miracol in Premier League, in conditiile in care clubul a avut rezultate sportive exceptionale (locurile 5, 3, 2, 3 si 4, ocupate in campionat). In mandatul lui Pochettino, Tottenham a transferat 25 de jucatori, a vandut si a lasat liberi de contracte 85 de fotbalisti, in timp ce 59 de jucatori au fost imprumutati pentru a echilibra balanta contabila (unii de mai multe ori, pana clubul s-a putut debarasa de ei).

Analizand activitatea lui Pochettino la Tottenham, jurnalistii britanici si analistii sportivi si-au dat seama ca nu argentinianul avea o problema, ci cluburile britanice cheltuiau necugetat, iar multe transferuri s-au facut pentru a alimenta malaxorul mass-media sau foamea de fete si nume noi a suporterilor. Acestia si-au dat seama ca antrenorul avea dreptate cand spunea, in vara anului 2018, ca nu a facut niciun transfer deoarece clubul nu a reusit sa-i vanda pe Danny Rose si Toby Alderweireld, asa ca nici nu s-au eliberat locuri de titular si nici nu a avut la dispozitie bani de transferuri.

Situatia e pe undeva in antiteza cu cea de la FCSB, unde patronul a anuntat deja, inainte de terminarea campionatului actual, ca va concedia cel putin 6-7 jucatori si ca vrea sa transfere tot pe atat, ca sa intareasca echipa. Daca Gigi Becali ar sta stramb, ar judecat drept si ar analiza pe indelete ce a gresit in cei 4 ani in care a ratat titlul in Liga 1, desi a transferat cam tot ce se putea transfera, atunci ar ajunge la concluzia ca problema nu a fost la lotul de jucatori, ci in alta parte. Cea mai buna solutie ar fi, in conditiile in care nu va vinde niciun jucator pe bani multi in aceasta vara si nu va putea cumpara la pret de chilipir fotbalisti peste cei existenti in lot, sa aiba un an sabatic si sa isi pastreze banii si jucatorii actuali, asa cum a facut Pochettino.

In aceasta vara, dupa ce se vor intoarce si jucatorii imprumutati la Dunarea Calarari, Hermannstadt, Academica Clinceni sau Farul, plus jucatorii de la FCSB II, Mihai Teja (sau antrenorul care il va inlocui) va avea la dispozitie un lot de 47 de jucatori (+ De Amorim, care e imprumutat la Xanthi pana in 2020, dar nu a jucat prea mult si se poate intoarce)! Becali ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte sa le dea drumul lui Stoian, Matei, Rusescu, Roman, Nedelcu, Stan sau Gnohere, in conditiile in care va fi foarte greu sa ii inlocuiasca pe fiecare in parte cu un alt jucator mai valoros fara sa scoata macar cate 300-500.000 de euro pentru fiecare transfer, iar cei care vin ar putea avea aceeasi problema de adaptare la metodele de lucru originale ale patronului.

O alta greseala ar fi sa nu promoveze mai multi jucatori proveniti din propria academie, care deja a inceput sa functioneze bine, in conditiile in care multi dintre ei si-au facut treaba la cluburile unde au fost imprumutati, dar si la FCSB II, U19 si U17, iar FRF a oficializat deja obligativitatea ca fiecare echipa din Liga 1 sa aiba cel putin doi jucatori U21 printre titulari. In sfarsit, daca Becali nu ii propune lui Teixeira, unul dintre cei mai valorosi si profesionisti fotbalisti straini din istoria Ligii 1, macar sa ramana in cadrul clubului pe o pozitie de consilier sau antrenor secund, daca pare decis sa nu ii mai ofere un contract de fotbalist pe inca un sezon, atunci persista intr-o grava eroare.

In definitiv, patronul FCSB poate juca football fantasy pe banii lui, poate lua aproape pe cine doreste din Liga 1, dar ce se poate intampla daca nu face niciun transfer si pastreaza actualul lot? Nu va castiga campionatul, Cupa Romaniei si nu se va califica in grupele Europa League?

CUM VA ARATA LOTUL FCSB IN ACEASTA VARA, CU JUCATORII DIN LOTUL ACTUAL SI CEI CARE VOR REVENI DUPA IMPRUMUTURI:

PORTARI - Cristi Balgradean (31 ani), Andrei Vlad (20 ani), Razvan Ducan (18 ani), Toma Niga (21 ani / revenire imprumut Hermannstadt)

FUNDASI DREAPTA - Claudiu Belu ( 25 ani / transferat de la Astra), Romario Benzar (27 ani), Radu Zamfir (18 ani / FCSB II)

FUNDASI CENTRALI - Bogdan Planici (27 ani), Mihai Balasa (24 ani), Iulian Cristea (24 ani), Stefan Cana (18 ani /FCSB II), Alexandru Arnold (17 ani / FCSB II)

FUNDASI STANGA - Junior Morais (32 ani), Marko Momcilovici (31 ani), Alexandru Stan (30 ani), Alexandru Nicola (21 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni)

MIJLOCASI CENTRALI DEFENSIVI - Mihai Pintilii (34 ani), Dragos Nedelcu (22 ani), Lucian Filip (28 ani), Ovidiu Popescu (25 ani), Gabriel Simion (20 ani), Daniel Toma (19 ani / revenire imprumut Farul), Salvatore Marrone (18 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni), Laurentiu Ardelean (18 ani / FCSB II), Ovidiu Perianu (17 ani / FCSB II)

MIJLOCASI CENTRALI OFENSIVI - Florin Tanase (24 ani), Olimpiu Morutan (20 ani), Florentin Matei (26 ani), Filipe Teixeira (38 ani), Vlad Mihalcea (20 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni), Robert Ion (18 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni), Ovidiu Horsia (18 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni), Mihailo Mitrev (24 ani / revenire imprumut Ac. Clinceni)

MIJLOCASI DREAPTA - Dennis Man (20 ani), Mihai Roman (34 ani), Daniel Benzar (21 ani), Ianis Stoica (16 ani), Tudor Moldovan (19 ani/ revenire imprumut Farul), Paul Szecui (18 ani / FCSB II)

MIJLOCASI STANGA - Florinel Coman (21 ani), Adrian Stoian (28 ani), William de Amorim (27 ani / imprumutat la Xanthi FC)

ATACANTI - Harlem Gnohere (31 ani), Ioan Hora (30 ani), Raul Rusescu (30 ani), Cristian Dumitru (17 ani), Theodor Bota (21 ani / FCSB II), Adrian Nita (17 ani / FCSB II)