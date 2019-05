"Am oferta din Liga I, dar nu de la FCSB!" Pascanu a facut anuntul la revenirea in Romania! Ce urmeaza pentru fundasul titular al nationalei U21

Alex Pascanu (20 de ani) a jucat la juniorii lui Leicester in ultimele sezoane. In vara, el isi incheie contractul cu formatia engleza si spera ca o prestatie buna la EURO U21 sa il aduca in atentia unei echipe dispuse sa ii dea un loc de titular la seniori.

Alex Pascanu isi incheie contractul cu Leicester in vara. Pentru moment, el este in discutii inclusiv cu formatia engleza pentru prelungirea contractului. Fundasul nationalei U21 vrea, insa, sa mearga la o echipa la care sa aiba sansa de a evolua mai mult. Leicester nu i-a acordat pana acum sansa debutului la seniori.

Pascanu: "Am o oferta din Liga I, nu de la FCSB! Cu FCSB n-am vorbit"

Alex Pascanu a revenit ieri in Romania. El urmeaza ca in curand sa se reuneasca cu restul colegilor de la reprezentativa U21, in vederea Europeanului din Italia si San Marino.

"Astept cu nerabdare EURO U21. Am terminat meciurile la club, astept sa ne reunim cu totii la nationala si sa facem niste meciuri bune. O sa fie ceva super, abia astept sa incepem jocurile.



Toate echipele de acolo sunt bune, nu aveam cum sa avem parte de o grupa usoara. Dar fiecare echipa are sansa ei. Noi mergem acolo sa ne jucam sansa!

Trebuie sa muncesc in fiecare zi pentru a debuta la seniori si la o echipa de club.

Deocamdata eu astept sa vad ce spun cei de la Leicester.

Am vazut ca s-a vorbit despre FCSB, dar sincer nu e nimic adevarat, eu nu am vorbit niciodata cu nimeni de acolo!



Vom vedea ce optiuni vor fi la vara, in perioada de mercato. EURO reprezinta o oportunitate pentru mine si pentru ceilalti jucatori de la U21.



Exista o varianta de imprumut in Liga I, deocamdata stiu o singura echipa interesata. Nu pot sa spun numele echipei, imi pare rau. Din cate am inteles nu e FCSB.

Deocamdata nu m-am sfatuit cu domnul Radoi, probabil o vom face la lot. A trebuit sa astept convocarea, pentru ca in primul rand nu stiam daca voi fi la lot pentru EURO.

Englezii au o echipa foarte buna, pe hartie sunt favoriti, dar pe teren fiecare echipa isi joaca sansa.



George Puscas o sa vada si el ce optiuni va avea, nu cred ca va ramane in Serie C daca Palermo va fi retrogradata.

Am vorbit cu cativa jucatori de la nationala U21 a Angliei, cu Maddison m-am mai tachinat", a spus Pascanu.