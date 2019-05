Reactia lui Edi Iordanescu despre venirea la FCSB! Marginean de la Medias l-a anuntat pe Becali ce suma trebuie sa plateasca pentru a-l lua pe antrenor

Teja e out de la FCSB dupa mai putin de o jumatate de an. El a fost anuntat de Becali ca meciul cu CFR, o partida fara miza din ultima etapa, va fi ultimul pentru el pe banca formatiei ros-albastre.

Becali cauta din nou antrenor. La doar cinci luni de la numirea lui Mihai Teja, el spune ca "s-a convins". Patronul FCSB l-ar fi vrut pe Marius Sumudica, dar fostul tehnician al Rapidului si al Astrei nu vrea sa mearga pe banca FCSB-ului. Edi Iordanescu este a doua varianta luata in calcul de Latifundiarul din Pipera.

Edi Iordanescu: "N-am vorbit cu nimeni. Am contract inca un an"



Edi Iordanescu a vorbit la finalul partidei cu Poli Iasi, incheiata 1-1.

"Eu nu am vorbit cu nimeni si sincer as vrea sa ma concentrez pe ce a fost in seara asta. Mai am un an de contract, nu vreau sa comentez ce apare in presa. Am fost concentrat pe pregatirea jocului. Mi-au venit niste informatii din jur, dar nu am suficiente elemente ca sa pot sa am o pozitie oficiala. Nu vreau sa vorbesc despre interesul nimanui.



Vreau sa spun ca oricine care apreciaza munca pe care eu si stafful meu o facem...asta nu poate decat sa ma bucure. De aici si pana a ajunge la pasi facuti in cariera mea pe alte traiectorii este insa o distanta foarte mare. Vreau sa ma concentrez pe acest final de sezon. Multumesc celor care ma apreciaza. Am linia mea si este foarte important ca mesajele mele sa fie corecte", a spus Edi Iordanescu.

Gazul vrea 300.000 euro



Edi Iordanescu are o clauza de reziliere cu Gaz Metan. 300.000 de euro trebuie sa plateasca clubul care il vrea pe antrenor. Aceeasi suma trebuie sa o achite mediesenii daca vor sa-l dea afara pe Iordanescu Jr.

"Edi are contract beton! Beton de 300! Se foloseste la poduri peste Dunare! Lui Teja nu ii facusem, am zis ca e prieten. Apoi m-am invatat minte", a spus Marginean de la Medias.