Refuzat de Becali la FCSB, Sumudica a fost nominalizat la titlul de antrenorul sezonului in Arabia Saudita

Fanii nu il vor pe rapidistul Marius Sumudica la FCSB, dar antrenorul se consoleaza ca a fost nominalizat pentru un premiu pretigios in Arabia Saudita.

Marius Sumudica a fost inclus pe lista scurta a candidatilor pentru castigarea premiului de cel mai bun antrenor al sezonului in Liga Pro, prima divizie a fotbalului din Arabia Saudita. Supranumit de fanii arabi „Leul”, antrenorul roman a reusit sa o duca pe Al-Shabab Riyadh FC pana pe locul al treilea al campionatului, cu o etapa inainte de finalul sezonului.

Al Shabab este un club important din Arabia Saudita, care a castigat de 6 ori titlul (ultima data in 2012), de 3 ori King’s Cup (ultima data in 2014), de 3 ori Crown Prince Cup (ultima data in 1999), o data Supercupa (in 2014), Asian Cup Winners Cup (2001) si Arab Champions League (1992, 1999), dar in ultimii 10 ani a intrat intr-o eclipsa de forma si mai mult a aprovizionat cu cei mai buni fotbalisti ai sai superputerile campionatului - Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad si Al Ahli.

Cu tunisianul Farouk Ben Mustapha titular in poarta, cu Valerica Gaman coordonator al apararii, cu brazilienii Somalia si Luiz Antonio si marocanul Mbark Boussoufa la mijlocul terenului, cu Constantin Budescu, brazilianul Seba si cu gambianul Bubacarr Trawally responsabili cu faza ofensiva si cu cativa jucatori sauditi experimentati, Al Shabab este surpriza placuta a acestei editii de campionat, avand cea mai buna aparare din toata liga, cu doar 22 de goluri primite si un golaveraj +15.

Sumudica se va lupta pentru titlul de cel mai bun antrenor din aceasta editie a campionatului saudit cu portughezul Rui Vitoria (Al Nasr / castigator al tuturor trofeelor puse in joc in Portugalia si fost antrenor la Benfica, Guimaraes, Pacos de Ferreira), brazilianul Pericles Chamusca (Al Hilal / fost antrenor la Coritiba, Portuguesa, Avai), portughezul Pedro Emanuel (Al Taawon / fost castigator ca jucator al Ligii Campionilor, al Cupei UEFA si al Cupei Intercontinentale cu FC Porto si fost antrenor la Estoril, Arouca si Coimbra) si cu antrenorul lui Stanciu de la Al Ahli, Youssef Anbar (Arabia Saudita).

Fost campion al Romaniei cu Astra Giurgiu, Sumudica a avut un sezon foarte bun cu o echipa pe care a luat-o de la lupta pentru evitarea retrogradarii si a dus-o pana pe pozitia a treia, una care califica in Asian Champions League. Totusi, seicii care detin echipa sunt nemultumiti de comportamentul sau pe marginea terenului si de controversele iscate cu ocazia interviurilor de la finalul partidelor. Sumudica are un salariu de 1.4 milioane de euro la Al Shabab, iar in contract ar exista o clauza de reziliere importanta. Antrenorul roman ar avea mai multe oferte din Emiratele Arabe Unite.

Golgheter al campionatului a iesit marocanul Abderrazak Hamdallah (Al Nassr FC / 32 goluri), care are cele mai mari sanse sa primeasca si titlul de cel mai bun jucator al campionatului, el fiind urmat, inainte de ultima etapa, de camerunezul Leandre Geal Tawamba Kana (Al Taawon / 20 goluri) si francezul Bafetembi Gomis (Al Hilal / 19 goluri).