Gigi Becali si variantele surpriza pentru titlu! Cine poate ajunge din vara la FCSB! Trei italieni sunt in varful listei!

Becali cauta antrenor pentru FCSB.

FCSB a reusit contraperformanta de a incheia patru sezoane consecutive pe locul secund in Liga 1, iar Gigi Becali cauta solutii pentru castigarea unui nou titlu.

Chiar daca este de numai sase luni la FCSB, Mihai Teja a fost anuntat ca nu va mai fi pe banca tehnica si din sezonul viitor. In acest context, patronul se afla in cautarea unui noi antrenor. Primele variante despre care s-a vorbit au picat. Marius Sumudica, Dan Alexa si Edi Iordanescu nu vor ajunge la FCSB in aceasta vara.

Gigi Becali l-a dorit pe Marius Sumudica, insa reactia fanilor l-a determinat pe latifundiar sa renunte la aceasta varianta: "Gata, am inteles mesajul suporterilor. Nu mai vine nici un Sumudica, asta le pot garanta eu lor.

Dan Alexa a reprezentat o varianta si in iarna pentru Gigi Becali, cand Nicolae Dica a fost demis. Alexa a ales sa ramana la Dunarea Calarasi pentru a salva echipa de la retrogradare, un obiectiv care acum pare greu de realizat. Chiar daca va pleca de la Calarasi, Dan Alexa nu va ajunge la FCSB, ci la Astra Giurgiu, in locul lui Costel Enache.

In ceea ce il priveste pe Edi Iordanescu, presedintele celor de la Gaz Metan Medias a anuntat ca acesta are clauza in contract si nu va putea ajunge la FCSB. Mai mult, chiar Edi Iordanescu a anuntat ca nu va putea lucra cu Gigi Becali, nefiind dispus sa renune la filosofia sa: "Eu nu renunt la filosofia mea, nu voi accepta niciodata sa fiu antrenor la o echipa, iar primul 11 si schimbarile sa nu le fac eu. Mai bine stau pe margine", i-a transmis Edi Iordanescu lui Gigi Becali, prin intermediari.

Zenga, Bergodi si Mangia, variantele surpriza

Dupa ce primele trei variante nu s-au materializat, Gigi Becali s-a reorintat catre trei antrenori straini. Gazeta Sporturilor scrie ca este vorba de Walter Zenga, Cristiano Bergodi si Devis Mangia. Mihai Stoica insista, insa, pentru doi dintre acestia: Walter Zenga sau Devis Mangia.

Walter Zenga a mai antrenat la FCSB in 2004, cand a reusit sa duca echipa in grupele Cupei UEFA si sa se califice in primavara europeana, unde a eliminat-o pe Valencia. A fost demis, insa, cu numai trei etape inainte de finalul campionatului, chiar daca echipa era pe primul loc.

Devis Mangia reprezinta o varianta serioasa pentru FCSB. Gigi Becali a ramas cu o impresie buna fata de fostul antrenor de la Universiatea Craiova. Mai mult, chiar Becali a anuntat ca italianul se afla pe lista sa: "Luati-l in calcul si pe Mangia!"

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la FC Voluntari, se poate intoarce la fosta sa echipa. Italianul a plecat cu scandal in 2009 de la FCSB, dupa ce i-a interzis lui Gigi Becali sa intre in vestiar. Intre timp, cei doi au uitat de acel conflict si nu exclud varianta unei noi colaborari.

Mihai Teja, OUT de la FCSB

Gigi Becali i-a cerut explicatii lui Mihai Teja pentru sezonul ratat si a recunoscut ca a gresit atunci cand l-a adus pe tanarul tehnician de la Gaz Metan.

"Pe mine nu ma intereseaza titlul. Banii mai intereseaza pe mine. Fotbalul este un joc, asa am ajuns sa gandesc. Un joc pe bani multi.

Daca suntem la 5 puncte distanta si nu am luat titlul, normal ca am gresit ca l-am ales pe Teja. Faptul ca am pierdut titlul cu o etapa inainte inseamna ca am gresit. La FCSB nu se poate fara titlu.

Teja mi-a spus ca asa a luat echipa, la puncte in spate. Pai ai luat-o, dar trebuia sa o duci in fata. El a pierdut cu ultimele trei clasate. Play-off-ul l-am inceput cu doua puncte in spate, acum sunt 5 Mihai. I-am cerut lui MM statistica. Din 18 puncte cu Chiajna, Voluntari si Calarasi noi am castigat 8. Nici jumatate. CFR a castigat 14 cu astea", a declarat Gigi Becali la DigiSport.