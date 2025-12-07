Louis Munteanu a refuzat să se bucure după golul marcat în minutul 51. Vizibil nemulțumit la CFR Cluj în ultimele luni, atacantul a ținut să își exprime frustrarea inclusiv după golul din Bănie.



Gabi Balint: "Nu ai voie să nu te bucuri la gol. Nu mi-a plăcut gestul lui Louis Munteanu"

Îmbrățișat de colegi, Louis Munteanu s-a trezit și cu Daniel Pancu lângă el. Antrenorul l-a sărutat pe frunte pe marcatorul golului, iar ulterior s-a întors pe banca tehnică.

Fostul mare internațional Gabi Balint a criticat gestul făcut de Louis Munteanu în Bănie, spunând că nu a fost deloc normal modul în care atacantul lui CFR Cluj a reacționat după gol.



"Louis Munteanu a jucat vreo 8-10 ani la Craiova? Eu știu că altele sunt motivele, dar n-ai voie să te comporți așa, indiferent cât de supărat ai fi pe club, că nu și-a dat drumul când trebuia sau că ai avut oferte. Nu se poate! Ce e mai frumos decât golul în fotbal? Nimic! Bucură-te! Bine, nu sari gardul, așa cum făceam eu în anumite meciuri, dar bucură-te!



Nu mi-a plăcut gestul, reacția. Ai marcat, ai egalat. Nu era 5-0 pentru Craiova ca să zici că dai golul de onoare. Eu îl apreciez mult pe Munteanu și sunt sigur că va progresa, dar are niște chestii și trebuie să le lase", a spus Gabi Balint, la Digisport.

