Cine va câștiga Balonul de Aur 2026. Teoria spaniolilor după finala Cupei Mondiale

Cine va câștiga Balonul de Aur 2026. Teoria spaniolilor după finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Spania a cucerit Cupa Mondială după 1-0 contra Argentinei, în urma prelungirilor. După marea finală, nu puțini au fost cei care s-au întrebat către cine va merge Balonul de Aur în acest an.

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RodriManchester CityArgentinaSpaniaLionel Messi
Din articol

Înaintea finalei Cupei Mondiale, presa internațională anticipa o luptă în doi pentru Balonul de Aur 2026: Lamine Yamal vs. Lionel Messi. Cu Argentina pierzătoare și practic inexistentă pe faza ofensivă în ultimul joc, iar cu un Yamal destul de șters la turneul final, rămân în continuare multe semne de întrebare.

Mundo Deportivo: Rodri, printre favoriți la Balonul de Aur 2026

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo scriu însă că un alt fotbalist a intrat în cursă după Cupa Mondială, iar acum se numără printre favoriți. Este vorba despre Rodri, mijlocașul Spaniei, care a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucător al turneului final.

"Căpitanul naționalei Spaniei a avut un sezon relativ discret la Manchester City, însă și-a ridicat considerabil nivelul în preliminariile și la turneul final al Cupei Mondiale, fiind desemnat cel mai bun jucător al competiției", a scris Mundo Deportivo.

Rodri (30 de ani) a mai câștigat Balonul de Aur în 2024, an în care a cucerit Liga Campionilor și Premier League cu Manchester City, dar și Campionatul European cu Spania. De această dată, spaniolul vine după un sezon la echipa de club în care a obținut doar Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Rodri, desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale

Foto: Getty Images

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"Rodri ar putea avea aceeași soartă ca Xavi și Iniesta în 2010, când Messi a câștigat Balonul de Aur"

Mundo Deportivo admite însă că lupta pentru Balonul de Aur este în continuare deschisă și amintește de situația de după precedentul titlu mondial al Spaniei, din 2010.

"Totuși, Rodri ar putea avea aceeași soartă ca Xavi și Iniesta în 2010. Cei doi și-au împărțit atunci voturile după câștigarea Cupei Mondiale, iar Lionel Messi a ajuns să câștige Balonul de Aur", au mai scris catalanii.

  • Gala Balonului de Aur 2026, în care va fi premiat cel mai bun fotbalist al anului, este programată pe 26 octombrie, la Londra.
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