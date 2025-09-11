"E greu să mai prindă unul din primele două locuri în grupă, dar România e la mâna ei"

Mircea Lucescu a început bine mandatul de selecționer al României, promovând în eșalonul B al Nations League (cu punctaj maxim într-o grupă cu Kosovo, Cipru și Lituania), dar are parte de un parcurs mediocru în preliminariile CM 2026. România ocupă locul al treilea în Grupa H, cu 7 puncte acumulate în 5 meciuri jucate, clasându-se după Bosnia și Herțegovina (12 puncte / 5 meciuri) și Austria (12 puncte / 4 meciuri), dar înaintea Ciprului (4 puncte / 5 meciuri) și selecționetei San Marino (0 puncte / 5 meciuri).



Până la finalul campaniei, tricolorii mai trebuie să joace cu Austria (12 octombrie / acasă), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie / deplasare) și San Marino (18 noiembrie / acasă). După egalul cu Cipru, este greu de crezut că Stanciu&co. mai pot să prindă unul din primele două locuri în grupă, dar România e la mâna ei, pentru că are trei puncte asigurate (teoretic) din confruntarea cu San Marino și întâlnește ocupantele pozițiilor pe care speră să urce.



"Numirea lui Gică Hagi ca selecționer ar trebui scoasă din calcul din start"

În aceste condiții, după ce s-a trecut de jumătatea campaniei și au rămas meciuri decisive de jucat, e tardiv să schimbi selecționerul, mai ales că variantele apărute în presă sunt soluții cu mult mai puțină experiență profesională și un renume mai mic decât ceea ce reprezintă Mircea Lucescu. Acesta trebuie lăsat să termine această campanie de calificare, pentru a completa un ciclu profesional. Numirea unui alt selecționer, pentru a schimba total paradigma pentru ultimele trei meciuri din faza grupelor și pentru barajul din faza secundă, nu cred că va schimba prea mult lucrurile.



Oricum, numirea lui Gică Hagi ca selecționer ar trebui scoasă din calcul din start, pentru că acesta este patron de club în Liga 1 și tatăl unui jucător activ al naționalei, ceea ce reprezintă un conflict de interese major. Cosmin Olăroiu nu o să accepte postul, oricât de mult va fi vehiculat numele lui. Laszlo Boloni e o variantă de luat în seamă doar dacă vrei să înlocuiești un antrenor de 80 de ani cu unul de 72 de ani. Soluțiile avute la îndemână sunt nume precum Adrian Mutu, Mircea Rednic sau Daniel Pancu, care cu tot respectul pentru aceștia, nu reprezintă un upgrade de niciun fel, poate doar în privința vârstei, față de actualul antrenor. Dan Petrescu sau Dorinel Munteanu sunt liberi de contract, dar au un stil de antrenorat 50-50, ori îi fac pe jucători să rupă norii, ori sunt concediați după trei luni.



"Trebuie să taie în carne vie, pentru că jumătate de lot nu îi arată respectul pe care îl merită"

Însă, dacă va rămâne în funcție, Mircea Lucescu trebuie să taie în carne vie, pentru că una dintre impresiile care le-a lăsat echipa sa, în aceste preliminarii, e că le vorbește pereților în vestiar și jumătate de lot, printre care oameni importanți, nu îi arată respectul pe care îl merită. "Il Luce" trebuie să nu mai ofere credit unor jucători care vin la lot doar pentru a-și menține cota de transfer și trebuie să-i facă să aibă aceeași atitudine pe gazon ca în mandatul lui Edi Iordănescu. Altfel trebuie încercați jucători cu foame mai mare de fotbal decât niște jucători care s-au blazat după o calificare la un turneu final de Campionant European.



În al doilea rând, faptul că octagenarul tehnician s-a sacrificat și a revenit în fotbal pentru a prelua naționala arată că un om de fotbal inteligent trebuie să știe când să spună "pas". Oricât ar vrea inima, trebuie mereu să dai întâietate lucrurilor pe care ți le dictează mintea. Așa cum au arătat retragerile din activitate ale unor fotbaliști celebri, precum Eric Cantona, Toni Kross sau Marco van Basten, care sunt regretați în continuare de microbiști, mai bine te retragi când încă lumea are o impresie net pozitivă despre cariera ta. În cazul nefericit al ratării calificării la CM 2026, Mircea Lucescu ajunge la doar un mandat eșuat pe banca FCSB sau la o aventură neconcludentă în Turcia sau în Golf pentru a șterge cu buretele realizările unei cariere fabuloase.

