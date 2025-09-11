Printre altele, cel mai galonat antrenor român a dezvăluit că este dispus să renunțe la postul de selecționer dacă Gică Hagi (60 de ani) va fi varianta aleasă de FRF pentru banca tehnică a naționalei.



”Hagi? Să ne lase, să salveze Bulgaria”



Hagi la națională este o variantă agreată de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Alexandru David, fostul președinte de la Dinamo, se opune vehement.



„Să vină Hagi, domnule, să ne salveze Hagi. Nu a lucrat Generația de Aur? Să ne lase, să nu ne salveze! Uite, eu aș vrea ca domnul Hagi să salveze altă națională, spre exemplu naționala Bulgariei și aia trebuie salvată, este ostenită”, a spus Alexandru David, potrivit iamsport.ro.



Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.



România, sigură de prezența la baraj



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

