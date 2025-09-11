După egalul cu Cipru, scor 2-2, oficialii Federației Române de Fotbal au convocat o ședință pentru a decide soarta selecționerului. Mircea Lucescu a recunoscut că ar fi dispus să renunțe la postul său în cazul în care aceștia ar găsi o soluție mai bună.



LIVE: Se decide soarta lui Mircea Lucescu la națională

UPDATE 10:40: A ajuns și selecționerul Mircea Lucescu! În următoarele ore, ar trebui să aflăm cine va conduce echipa națională în următoarele meciuri din preliminarii. Reporterul PRO TV Paul Ciucă se află la sediul FRF și transmite cele mai noi informații de la fața locului.

”Vă pierdeți timpul, stați degeaba aici, nu se întâmplă nimic. Punem lucrurile la punct, e ceva normal după fiecare meci”, a fost mesajul transmis de Lucescu ”din mers” reporterilor.

Din declarația lui Lucescu putem înțelege că ședința nu este planificată pentru a decide viitorul său la echipa națională, astfel că sunt șanse mari ca cel mai galonat antrenor român să continue pe bancă și în următoarele meciuri din preliminarii.

