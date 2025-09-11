LIVE TEXT ACUM se decide soarta lui Mircea Lucescu! Burleanu și Stoichiță au ajuns deja la FRF

ACUM se decide soarta lui Mircea Lucescu! Burleanu și Stoichiță au ajuns deja la FRF Nationala
Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit recent despre viitorul său la echipa națională.

Mircea LucescuMIhai StoichitaRazvan Burleanu
După egalul cu Cipru, scor 2-2, oficialii Federației Române de Fotbal au convocat o ședință pentru a decide soarta selecționerului. Mircea Lucescu a recunoscut că ar fi dispus să renunțe la postul său în cazul în care aceștia ar găsi o soluție mai bună.

LIVE: Se decide soarta lui Mircea Lucescu la națională

UPDATE 10:40: A ajuns și selecționerul Mircea Lucescu! În următoarele ore, ar trebui să aflăm cine va conduce echipa națională în următoarele meciuri din preliminarii. Reporterul PRO TV Paul Ciucă se află la sediul FRF și transmite cele mai noi informații de la fața locului.

”Vă pierdeți timpul, stați degeaba aici, nu se întâmplă nimic. Punem lucrurile la punct, e ceva normal după fiecare meci”, a fost mesajul transmis de Lucescu ”din mers” reporterilor.

Din declarația lui Lucescu putem înțelege că ședința nu este planificată pentru a decide viitorul său la echipa națională, astfel că sunt șanse mari ca cel mai galonat antrenor român să continue pe bancă și în următoarele meciuri din preliminarii.


În cursul zilei de joi, 11 septembrie, FRF va lua o decizie importantă. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, dar și președintele Răzvan Burleanu, au ajuns deja la sediu pentru ședință.

Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.

România, sigură de prezența la baraj

Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.

Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare"
Englezii au transmis două cuvinte după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham
Lamine Yamal vrea să calce pe urmele lui Messi: „Nu visez să câștig doar un Balon de Aur"
Mircea Lucescu a oprit mașina în fața reprezentanților mass-media adunați la sediul FRF. Ce le-a transmis înainte să demareze în trombă
Dennis Man, subiect de discuție în Olanda: "Românii sunt înnebuniți după el, dar pe mine nu m-a convins"
Mihai Pintilii regretă transferul ratat de FCSB: „Da, îl doream"
„Groparul" Onana, gest scandalos! Portarul a lovit un fan după meci
Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută

Fundaș nou pentru FCSB!? Gigi Becali a făcut anunțul: "Are un impresar mai dilimache!"

Mircea Lucescu ceartă un tricolor la o zi după remiza cu Cipru: "A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic"

Olăroiu, lecție pentru Lucescu: „Ăsta e rolul selecționerului!"

Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: „Îi spun asta de 2 ani!"

Lovitură pentru FCSB! S-a "rupt" în pauza internațională: "Nu e bine deloc"

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

„Ești o femeie trăsnet". Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!"

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

